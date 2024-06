Tour de France 2024, tappa 1: impresa da favola per Bardet. Ordine d'arrivo e classifica

Rimini, 29 giugno 2024 - La tappa 1 del Tour de France 2024 porta la carovana da Firenze a Rimini dopo 206 km nel contesto dello storico Grand Départ dall'Italia e soprattutto dopo ben 7 GPM: troppi, uniti al caldo torrido, per diversi velocisti che vanno alla deriva, come Mark Cavendish e Fabio Jakobsen. Curiosamente, mentre il proprio velocista naufraga, il Team DSM-Firmenich PostNL prepara la tattica perfetta: Frank Van Den Broek in fuga dal mattino e Romain Bardet, all'ultima Grande Boucle della sua carriera, a scattare sulla salita di San Leo. I due liquidano pian piano il resto della batteria degli attaccanti e resistono con le unghie e con i denti al ritorno del gruppo, con Bardet che indossa per la prima volta la maglia gialla proprio sul territorio della sua amata Italia: se non è una favola questa. La tappa 2, la Cesenatico-Bologna di 199,2 km metterà sul piatto ben 6 GPM, tra i quali la doppia scalata a San Luca.

La cronaca

Pronti, via e subito partono gli scatti per formare la fuga buona, provando a sfruttare i primi chilometri che sono di fatto gli unici pianeggianti prima del finale quasi in picchiata: ancora prima della partenza ufficiale, c'è da registrare una disavventura per Jan Hirt (Soudal Quick-Step), che sbatte contro uno spettatore, cade e si rompe tre denti, non rinunciando comunque alla presenza al via di Firenze. Alla fine a fare il vuoto sono Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Ion Izagirre (Cofidis), Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels), Frank Van Den Broek (Team DSM-Firmenich PostNL), Sandy Dujardin e Mattéo Vercher (Team TotalEnergies): niente da fare invece per Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), a lungo a bagnomaria prima di essere riassorbito. La prima salita del Tour de France 2024 è il Valico Tre Faggi (12,5 km con una pendenza media del 5,1%), sulle cui prime rampe scattano Odd Christian Eiking e Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) con l'obiettivo di riportarsi sulla testa della corsa. Niente da fare: il gruppo, dal quale perdono momentaneamente contatto a causa di un guaio meccanico Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), reagisce. A scattare sono poi Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Ryan Gibbons (Lidl-Trek), che a 9 km dallo scollinamento completano l'inseguimento. Sulle pendenze più dure, intorno al 10%, Vercher perde contatto: fa ancora peggio Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), che va subito alla deriva come altri velocisti, tra cui Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL). Intanto Izagirre scollina per primo, mentre il Colle delle Forche (2,5 km con una pendenza media del 6,2%) sorride ad Abrahamsen: il traguardo volante di Santa Sofia invece premia Dujardin, che poi si stacca insieme a Champoussin sulle prime rampe del Passo del Carnaio (10,5 km con una pendenza media del 4,6%), dove passa per primo Izagirre. Intanto si staccano anche possibili outsider di giornata come Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Stephen Williams (Israel-Premier Tech): è sfortunato anche Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike), coinvolto in una caduta, mentre il primo ritiro riguarda Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team), uno degli 8 italiani al via. I fuggitivi rimasti approcciano il Passo del Barbotto (5,8 km con una pendenza media del 7,6%), che fa staccare David Gaudu (Groupama-FDJ), Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Santiago Buitrago, Fred Wright (Bahrain Victorious), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Mads Pedersen e Jasper Stuyven (Lidl-Trek): a scollinare per primo intanto è Abrahamsen, mentre a sorpresa a staccasi sotto l'impulso dell'UAE Team Emirates è anche Van Der Poel. La salita di San Leo (4,6 km con una pendenza media del 7,7%) vede lo scatto dal gruppo di Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL): davanti intanto restano i soli Madouas e Abrahamsen, con il primo a scollinare davanti. La strada torna a salire sulla salita di Montemaggio (4,2 km con una pendenza media del 6,6%), sulla quale scatta Ben Healy (EF Education-EasyPost): davanti intanto sono rimasti i soli Bardet, Van Den Broek e Madouas, con quest'ultimo che poi si stacca. Van Den Broek scollina per primo davanti al suo capitano Bardet prima di affrontare la salita di San Marino (7,1 km con una pendenza media del 4,8%), l'ultima di giornata: ancora una volta Van Den Broek passa per primo, anche se la prima maglia a pois sarà Abrahamsen. La parte finale della tappa è tutta pianura: non esattamente lo scenario migliore per i due al comando, che cominciano una lotta serrata contro il gruppo. A spuntarla è la coppia Van Den Broek-Bardet, con quest'ultimo che vince la tappa e si assicura la prima maglia gialla, la prima in assoluto, al suo ultimo Tour de France in carriera.

Ordine d'arrivo tappa 1 Tour de France 2024

1) Romain Bardet (DFP) in 5h07'22'' 2) Frank Van Den Broek (DFP) st 3) Wout Van Aert (TVL) +5'' 4) Tadej Pogacar (UAD) +5'' 5) Maxim Van Gils (LTD) +5'' 6) Alex Aranburu (MOV) +5'' 7) Mads Pedersen (LTK) +5'' 8) Remco Evenepoel (SOQ) +5'' 9) Pello Bilbao (TBV) +5'' 10) Alberto Bettiol (EFE) +5''

Classifica generale Tour de France 2024

1) Romain Bardet (DFP) in 5h07'12'' 2) Frank Van Den Broek (DFP) +4'' 3) Wout Van Aert (TVL) +11'' 4) Tadej Pogacar (UAD) +15'' 5) Maxim Van Gils (LTD) +15'' 6) Alex Aranburu (MOV) +15'' 7) Mads Pedersen (LTK) +15'' 8) Remco Evenepoel (SOQ) +15'' 9) Pello Bilbao (TBV) +15'' 10) Alberto Bettiol (EFE) +15''