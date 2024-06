Le tappe del Tour de France 2024 e le altimetrie: il percorso in sintesi

Firenze, 28 giugno 2024 – È tutto pronto per l’edizione 111 del Tour de France che partirà sabato 29 giugno da Firenze con tre tappe interamente in Italia. Partenza dunque dalla Toscana con primo arrivo a Rimini, poi la Cesenatico-Bologna in onore di Pantani e infine la Piacenza-Torino a chiudere il Grand Depart 2024. La Grande Boucle offre una delle edizioni più spettacolari non solo come percorso ma anche come lotto di partecipanti (Pogacar, Vingegaard, Roglic ed Evenepoel su tutti). 3.498 chilometri totali da Firenze a Nizza, niente arrivo a Parigi perché fervono già i preparativi per l’Olimpiade, con 7 tappe di alta montagna e 4 arrivi in salita. Pochi, invece, i chilometri a cronometro, solo 59 e divisi in due tappe. Ci sarà anche lo sterrato a Troyes per una piccola Strade Bianche. Vediamo i segreti del percorso.

Tutte le tappe del Tour de France 2024: i segreti del percorso

Sommario

Sabato 29 giugno Firenze-Rimini tappa 1

Tappa mossa la prima del Tour con passaggi interessanti sugli Appennini e ben sette Gpm. Si parte all’inizio con i Tre Faggi, ma attenzione al finale con una rapida sequenza con Barbotto, San Leo, Montemaggio e San Marino, quest’ultimo posto a 27 chilometri dall’arrivo. Finale in pianura.

Domenica 30 giugno Cesenatico-Bologna tappa 2

Frazione in onore di Pantani e dove i big dovranno farsi trovare pronti. Si scalano Monticino e Gallisterna a inizio tappa, poi nel finale Botteghino di Zocca, Montecalvo e poi due volte il San Luca con ultima scalata a 19 dal traguardo. Finale in picchiata verso Bologna e l'arrivo in via Irnerio in pieno centro.

Lunedì 1 luglio Piacenza-Torino tappa 3

La grande partenza italiana del Tour de France si chiude con una tappa pianeggiante da Piacenza a Torino. Ci sono tre Gpm ma tutti di quarta categoria e sarà il primo arrivo in volata del Tour 2024.

Martedì 2 luglio Pinerolo-Valloire tappa 4

Prima tappa di alta montagna del Tour 2024 con un impatto sulla classifica. Frazione corta ma durissima, infatti si scalano Sestriere, Monginevro e Galibier. Quest’ultimo è situato a 19 dal traguardo, tutti in picchiata verso Valloire.

Mercoledì 3 luglio Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas tappa 5

Seconda tappa per velocisti al Tour. Ci sono due Gpm ma di quarta categoria che non impatteranno sull’andamento della corsa. Il gruppo può propiziare un arrivo in volata di gruppo.

Tappa 6 Macon-Dijon 163 chilometri, 4 luglio

Giovedì 4 luglio Macon-Dijon tappa 6

Ancora velocisti protagonisti al Tour de France con una sesta tappa abbastanza corta e con un solo Gpm di quarta categoria in avvio. Poi tanta pianura verso Digione per un arrivo in volata (vento permettendo).

Venerdì 5 luglio Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin tappa 7

Secondo spartiacque per la classifica generale dopo il Galibier: si corre la cronometro di 25 chilometri a Gevrey che è quasi totalmente pianeggiante a parte una leggera salita a metà percorso verso Curley. Ci sarà da pedalare forte e ad alte frequenze.

Sabato 6 luglio Semur-en-Auxois - Colombey-les-deux-Eglises tappa 8

Frazione mossa, probabilmente adatta ad una fuga a lunga gittata ma non impattante sulla classifica generale. Ci sono tante salite all’inizio ma di terza e quarta categoria e in generale un percorso mosso che dovrebbe favorire i coraggiosi. Non ci sarà terreno per attacchi tra i big.

Domenica 7 luglio Troyes-Troyes tappa 9

Massima attenzione alla nona tappa del Tour che è una piccola Strade Bianche con 14 settori di sterrato e polvere. Ultimi sei settori racchiusi nei 32 chilometri finali e per i big della generale ci sarà una sola missione: evitare guai.

Tappa 10 Orleans-Saint Armand Montrond 187 chilometri, 9 luglio

La decima tappa sarà ancora di ‘riposo’. Nessun Gpm in programma, tanta pianura e qualche sali e scendi tra la Loiret e il Cher. Ultimo strappetto a Bruere Allichamps a meno di dieci dal traguardo.

Frazione interessante e che vedrà i campioni in lotta per la maglia gialla prestare attenzione. Finale abbastanza duro prima con il Col de Neronne, poi con il Puy Mary Pas de Peyrol a 28 dal traguardo, ma non è finita perché negli ultimi chilometri ci sono ancora gli strappi di Col de Pertus e Font de Cere.

Tappa interlocutoria con tre Gpm a metà percorso ma tutti facili e non selettivi. Finale fatto di sali e scendi ma dovrebbe essere abbastanza scontato l’arrivo in volata.

Altra frazione non particolarmente rilevante nell’economia della classifica generale con due soli strappi di quarta categoria nel finale ma nulla che possa sconvolgere la lotta alla maglia gialla. A Pau o fuga o arrivo in volata.

Si torna finalmente a salire al Tour 2024. Tappa fondamentale per la classifica generale con tre colli impressionanti. Si parte con il Tourmalet (19 chilometri), poi Horquette Ancizan (altri 8) e infine salita verso Pla d’Adet per 10 chilometri all’8%.

Si chiude ancora in salita la seconda settimana. Tappone di montagna fin dai primi chilometri con Peyresourde, Mente e Portet d’Aspet, poi fondovalle che anticipa il finale con Col d’Agnes, Port de Lers e salita finale di 15 chilometri verso Plateau de Beille.

Frazione per rifiatare dopo il secondo giorno di riposo con una sola Cote a metà percorso. Il gruppo potrà tenere chiusa la corsa per un arrivo in volata.

Tappa pianeggiante per trequarti ma molto interessante nel finale. Si scala il seconda categoria del Col Bayard, poi il prima categoria con il Col du Noyer e infine strappo di terza categoria di 4 chilometri verso Superdevoluy.

Frazione da fughe, ma forse non da big della generale. C’è pochissima pianura ma le salite sono brevi e tutte di terza categoria. Si parte con il col du Festre, poi Corps, Manse, Saint Apollinaire, e Desmoiselles, questa situata a 40 dal traguardo. Attenzione al finale perché la strada sale leggermente negli ultimi venti chilometri verso il traguardo.

Ultime due tappe di alta montagna per decidere la classifica generale. Tappone con Col de Vars, Cime de la Bonnette (22 chilometri e vetta a 2802 metri) e infine salita verso il traguardo di Isola 2000 di 16 chilometri al 7%.

Ultimo tappone di montagna del Tour 2024. Si parte con il Col de Braus, poi il famoso Col de Turini utilizzato nel classico Rally di Montecarlo, poi Col de la Colmiane a 40 dall’arrivo e infine arrivo in salita sul Col de Couillole di 15 chilometri al 7.1%.

Il Tour si chiude con una cronometro dopo oltre trent’anni. Niente passerella a Parigi, già impegnata per le Olimpiadi, bensì crono di 33 chilometri con arrivo a Nizza. Non sarà semplice perché nel mezzo ci sarà il seconda categoria de La Turbie e anche il Col d’Eze poco dopo. Finale in discesa verso Nizza con ultimi cinque chilometri pianeggianti. All’arrivo verrà decretato il vincitore dell’edizione 111 del Tour.