Tour de France 2024 in tv e streaming: dove vederlo e chi sono i telecronisti (Rai ed Eurosport)

Firenze, 28 giugno 2024 - La presentazione delle squadre a Piazzale Michelangelo è stata la gustosa anteprima del Tour de France 2024, che sabato 29 giugno partirà proprio da Firenze per arrivare, domenica 21 luglio, a Nizza dopo 3492 km spalmati in 21 tappe che si preannunciano ricche di spettacolo, adrenalina ed emozioni.

Cenni storici e curiosità

Come sempre l'offerta per gli appassionati si preannuncia bella ricca e capillare nell'anno in cui il focus sulla Grande Boucle, arrivata alla 111esima edizione, è ancora più intenso. Quello alle porte infatti non sarà un Tour de France come gli altri e non solo per una startlist ricchissima di talento da fare quasi invidia agli altri Grandi Giri stagionali.

La presentazione del Tour de France 2024 a Piazzale Michelangelo (Ansa)

L'edizione è di fatto, fin dal momento della sua presentazione, nella storia: per la prima volta la Grande Boucle partirà dall'Italia, coperta in pratica da 3 tappe e mezzo in onore del centenario della vittoria, la prima azzurra, di Ottavio Bottecchia, e sempre per la prima volta la conclusione non sarà a Parigi a causa della quasi concomitanza con le Olimpiadi, bensì a Nizza, teatro di una cronometro finale che potrebbe sparigliare le carte in classifica generale al contrario di quanto succede nella consueta sfilata sugli Champs-Élysées. Insomma, lo spettacolo sarà così grande da rischiare (si fa per dire) di appassionare anche chi di solito non subisce il fascino delle due ruote a pedali e neanche dell'evento più importante al mondo che le riguarda. Non solo: il Tour de France, a livello di ascolti medi, supera anche altri sport sulla carta più seguiti, piazzandosi costantemente sotto soltanto ai Mondiali di calcio e alle Olimpiadi, che quest'anno avranno un forte sapore transalpino. L'attenzione sulla Grande Boucle sta addirittura crescendo negli ultimi anni grazie al duello fino all'ultima pedalata tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, vissuto in diretta e nei mesi successivi grazie agli speciali divulgati sulle piattaforme più celebri.

Dove vedere il Tour de France 2024 in tv e telecronisti

Come ormai da tradizione, saranno due le offerte pronte: una in chiaro e una a pagamento. Il primo ambito come sempre attiene alla Rai, che offrirà uno schema predefinito: la prima parte delle tappe sarà visibile sul canale RaiSportHD per poi passare, a partire dalle 14, su Rai 2 (disponibile anche lo streaming sul dispositivo Rai Play) con la telecronaca di Stefano Rizzato, il commento tecnico di Davide Cassani e la terza voce dello scrittore Fabio Genovesi, pronto ad arricchire i pomeriggi con racconti a sfondo storici-culturale, mentre dallo studio ci sarà il contributo di Francesco Pancani e degli ex ciclisti Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi. Se la Rai, tra conferme, ritorni e novità, spariglia le carte, Eurosport, che offrirà la sua duretta integrale sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, con streaming disponibile anche sui dispositivi DAZN, eurosport.it e Discovery+), si affiderà alla collaudatissima coppia composta da Luca Gregorio (prima voce) e Riccardo Magrini (commento tecnico), con il supporto degli ex corridori Moreno Moser e Wladimir Belli.

