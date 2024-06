Tour de France 2024, Kuss costretto al forfait. Intanto saranno 8 gli italiani al via

Roma, 25 giugno 2024 - Dopo quelli di Tao Geoghegan Hart e Chris Froome, quest'ultimo per scelta tecnica dell'Israel-Premier Tech nonostante un passato glorioso, la startlist del Tour de France 2024 deve fare i conti con un altro forfait: quello di Sepp Kuss, che sabato 29 giugno sarebbe stato al via di Firenze con i galloni di luogotenente di Jonas Vingegaard in casa Visma-Lease a Bike.

I dettagli

Invece lo statunitense, che in una recente intervista aveva dichiarato le proprie velleità di vittoria anche per riportare in patria la maglia gialla dopo quanto accaduto a Lance Armstrong, è stato messo fuori causa dal Covid, contratto al Giro del Delfinato 2024 proprio come accaduto a Geoghegan Hart, lasciato a casa dalla Lidl-Trek anche per i postumi di una caduta. In luogo del vincitore della Vuelta 2023 la Visma-Lease a Bike chiama Bart Lemmen, un buon gregario che a differenza del nativo di Durango avrà appunto solo mansioni da assistente dei big. A questo punto, qualora non fossero rincuoranti i feedback forniti dal bis-campione in carica, reduce da mesi di calvario dopo la caduta di inizio aprile al Giro dei Paesi Baschi 2024, dovrebbe essere Matteo Jorgenson a tentare l'assalto alla classifica generale: il resto della squadra sarà composto dal rientrante Wout Van Aert, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Tiesj Benoot e Christophe Laporte. A essi tocca aggiungere Lemmen, un nome quasi inedito nel ciclismo nonostante un'età non più giovanissima. La storia del classe '95 è particolare e ora assume i tratti quasi di una favola. L'arrivo nel professionismo per l'olandese è infatti molto tardivo, un trend in netto contrasto con quanto accade oggi, ma la motivazione è importante: fino a poco tempo fa infatti Lemmen era un ufficiale dell'aeronautica militare dei Paesi Bassi e sabato, a 28 anni compiuti, farà il suo debutto in un Grande Giro e tra l'altro in una delle squadre più forti (seppur ormai fustigata dalla malasorte).

Gli 8 italiani al via

Anche Giulio Ciccone curiosamente ha rischiato di saltare il Tour de France 2024 per gli strascichi di una sindrome influenzale che, data la militanza in casa Lidl-Trek, fa pensare proprio al Covid. Invece l'abruzzese, maglia a pois della scorsa Grande Boucle, sarà al via di Firenze così come altri 7 italiani, sempre a meno di variazioni: si tratta del neo campione nazionale Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Davide Ballerini, Michele Gazzoli, Matteo Sobrero, Gianni Moscon e Davide Formolo. Niente da fare invece per Lorenzo Rota, secondo domenica scorsa a Sesto Fiorentino: l'Intermarché-Wanty recupera in extremis Kobe Goossens e relega il bergamasco alla Vuelta 2024. Tra gli 8 italiani, curiosamente il numero di una squadra, le speranze di classifica generale sono affidate a Ciccone, mentre quelle di caccia alle tappe vedranno in Bettiol e Mozzato i principali interpreti al cospetto del resto della schiera, composta soprattutto da gregari. Con la speranza che anche quest'ultimi possano ritagliarsi il loro spazio a fronte dell'occasione buona.

