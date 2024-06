Tour de France 2024, Vingegaard e Van Aert saranno al via di Firenze

Roma, 20 giugno 2024 - L'ottimismo circolava già da qualche settimana nonostante la cautela professata dai piani alti della Visma-Lease a Bike e in particolare dal direttore sportivo Merijn Zeeman, ma da oggi la notizia più bella e attesa è finalmente ufficiale: Jonas Vingegaard e Wout Van Aert, entrambi reduci da una primavera complicatissima nel segno di gravi cadute, saranno al via del Tour de France 2024.

I dettagli

L'annuncio è arrivato a mezzo social, con l'intera squadra olandese svelata insieme alla livrea disegnata proprio per la Grande Boucle con il fine di evitare confusione con la maglia gialla del leader della classifica generale: la scelta cromatica, un omaggio a Firenze e al Rinascimento, ben più estrema di quella giallonera sfoggiata nella scorsa stagione, sta già dividendo gli appassionati, che invece applaudo all'unanimità la presenza al foglio firma di Firenze dei due sfortunatissimi portacolori più amati. Il calvario di Vingegaard era cominciato il 4 aprile in seguito alla caduta occorsa al Giro dei Paesi Baschi 2024, mentre quello di Van Aert era iniziato anche prima, il 27 marzo, in occasione della Dwars door Vlaanderen 2024. Il verdetto per entrambi, tra fratture varie e seri traumi polmonari, è stato impietoso, con il belga che ha dovuto rinunciare anche alla partecipazione al Giro d'Italia 2024, quello che sarebbe stato del suo debutto. Il recupero è stato lento ma fruttuoso e porterà i due beniamini a prendere il via da Firenze insieme a Sepp Kuss, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Jan Tratnik, Tiesj Benoot e Christophe Laporte, per un roster che si presenta competitivo per ogni fondamentale. Ovviamente con un occhio di riguardo per la classifica generale, con diversi assi da calare qualora i feedback emessi da Vingegaard non fossero rincuoranti. A parole però il danese è pronto e carico, come espresso ai canali ufficiali della Visma-Lease a Bike. "Sono eccitato di essere al via del Tour de France. Gli ultimi mesi sono stati difficili e anche per questo devo ringraziare la mia famiglia e la squadra per il supporto impagabile che mi è stato dato. Abbiamo lavorato tutti a lungo e assieme per fare questo annuncio - ammette Vingegaard - e oggi sono molto eccitato dal fatto di poter verificare in gara a che punto sono. Mi sento bene e sono motivato".

Pokerissimo di Ganna a cronometro

Prima del secondo Grande Giro dell'anno, la cui startlist si arricchisce sempre di più, c'è spazio per i vari campionati nazionali. Quello italiano a cronometro conferma ampiamente i pronostici della vigilia, con Filippo Ganna che si impone per la quinta volta assoluta grazie a un tempo di 39'17'', con Edoardo Affini e Filippo Baroncini a completare il podio con un ritardo rispettivamente di 23'' e 55''. Si tratta dei migliori tra i 19 corridori al via in mattinata per completare i 35,1 km di corsa contro il tempo sulle strade di Grosseto: tra essi mancavano pezzi grossi come Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo e Alberto Bettiol, alle prese con problemi fisici o assenti per scelta personale.Leggi anche - Euro 2024 , Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in tv