Euro 2024, Spagna-Italia: dove vederla e probabili formazioni. Azzurri agli ottavi se…

Gelsenkirchen (Germania), 20 giugno 2024 – Lo scoppiettante pareggio tra Croazia e Albania regala a Italia e Spagna il primo match point per accedere agli ottavi di finale di Euro 2024. Le due capolista del Gruppo B si sfideranno giovedì 20 giugno alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen: in palio c'è, appunto, la leadership del girone (e non solo).

Riccardo Calafiori (Ansa)

Le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams. Allenatore: De La Fuente Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Spalletti

Orario e dove vedere la partita in tv

Spagna-Italia (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai, sul canale Rai 1, sia da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4k (numero 213) e Sky Sport (numero 251). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e Rai Play.

Qui Italia

Rispetto alla vittoria contro l'Albania, Luciano Spalletti pensa a qualche cambio: più o meno uno per reparto, anche se le chance della conferma in blocco del primo undici sfoderato agli Europei non sono poche. Tra i pali del 4-2-3-1 azzurro ci sarà Gigio Donnarumma, con Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco come terzini: al centro Gianluca Mancini insidia Riccardo Calafiori, mentre è confermatissimo Alessandro Bastoni. La mediana vedrà agire Jorginho e Nicolò Barella: sullo sfondo c'è Bryan Cristante, che garantisce più fisicità e migliori capacità di difensive. L'unica punta dovrebbe essere ancora Gianluca Scamacca, anche se le quotazioni di Mateo Retegui sono in ascesa: sulla trequarti agiranno invece Federico Chiesa, Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini.

L'Italia si qualifica se...

Battere la Spagna consentirebbe all'Italia di brindare agli ottavi, ma anche al primo posto del girone grazie al vantaggio negli scontri diretti. La situazione si farebbe leggermente più intricata in caso di pareggio o sconfitta contro gli iberici: nel primo caso, per avanzare nel torneo, sarebbe sufficiente non perdere contro la Croazia nell'ultima giornata per mettere al sicuro il secondo posto senza neanche guardare al risultato di Spagna-Albania. Nel secondo caso la situazione resta analoga ma con una differenza, oltre all'addio definitivo alle possibilità di arrivare primi: l'eventuale sconfitta contro i balcanici farebbe scivolare gli azzurri al terzo posto, ma con una buona possibilità di rientrare nelle migliori del lotto.

Qui Spagna

Nonostante il brivido di qualche acciacco, alla fine Luis De La Fuente potrà contare sugli stessi effettivi che nella prima gara hanno schiantato la Croazia. Tra i pali ci sarà Unai Simon, che comunque in quella sfida ha dovuto lavorare parecchio: la retroguardia vedrà disimpegnarsi Davi Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella, mentre la mediana potrà contare sulla qualità di Fabian Ruiz, Rodri e Pedri. Tra gli acciaccati c'era Alvaro Morata, pronto invece a stazionare al centro di un attacco completato da Lamine Yamal e Nico Williams.