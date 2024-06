La Spagna a Euro 2024: tutto quello che c’è da sapere sulle Furie rosse

La Nazionale spagnola, per arrivare alle fasi finali di Euro 2024, dovrà prima superare il gruppo B, insieme a Italia, Croazia e Albania.

Luis de la Fuente è l'ultimo CT a cercare di emulare i grandi allenatori spagnoli del passato e portare al trionfo alla sua nazione. Dopo aver preso in carico la squadra B dell'Athletic Club per tre campionati, De la Fuente si è unito alla nazionale spagnola nel 2013, progredendo gradualmente attraverso i ranghi allenando U18, U19 e U21 prima di ricevere il lavoro da CT nel dicembre 2022.

Portieri: David Raya (Arsenal), Alejandro Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club)

Difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Club)

Centrocampisti: Álex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris), Nico Williams (Athletic Club), Martín Zubimendi (Real Sociedad))

Attaccanti: Joselu (Real Madrid), Fermín López (Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Ayoze Pérez (Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona)

Rodri, giocatore chiave della Spagna

Rodri: La Nazionale spagnola, oltre a essere considerata tra le possibili vincitrici di Euro 2024, possiede anche in rosa molti giovani talenti che con il giusto lavoro potrebbero diventare dei veri e propri fuoriclasse, basta pensare ai due ragazzini del Barcellona Pedri e Lamine Yamal, rispettivamente di 21 e 16 anni. Tuttavia, il giocatore più importante della rosa non può che essere Rodrigo Hernández Cascante, da tutti conosciuto semplicemente come Rodri. Probabilmente il miglior mediano in circolazione, con una valutazione che si aggira intorno ai 120 milioni di euro, è a lui che de la Fuente ha dato le chiavi del centrocampo spagnolo. Nato a Madrid nel 1996, la sua carriera comincia nelle giovanili dell’Atletico Madrid, ma all’età di 17 anni viene prelevato dal Villareal che lo fa giocare in seconda squadra fino al 2016. La stagione 2017/18 è la migliore con la maglia del “sottomarino giallo”, nella quale disputa ben 37 partite, l’unica assenza in campionato è causata da una somma di ammonizioni. La tecnica impressionante del centrocampista attira prima l’attenzione del “Cholo” Simeone, che nella stagione successiva lo porta nuovamente all’Atletico Madrid, ma affascina anche un altro grandissimo allenatore, Pep Guardiola, che convince i dirigenti del Manchester City a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto strappando Rodri all’Atletico dopo un solo anno. Alla corte di Pep, il giocatore migliora ancor di più, metronomo e palleggiatore, in grado anche di imbucare verticali perfette per gli attaccanti, diventa un giocatore ancor più presente, continuando anche a crescere tecnicamente. In 5 stagioni al City vince 4 Premier League, un Mondiale per Club, due Carabao Cup, una FA Cup, una Supercoppa Uefa e una Champions League, conquistata contro l’Internazionale Milano proprio grazie al suo goal vittoria. Dopo aver conquistato una Nations League con la Nazionale spagnola, l’obiettivo ora è quello di conquistare l’Europeo.

EURO precedenti: 11/16, più recente EURO 2020

EURO migliore: Vincitori (1964, 2008, 2012)

EURO 2020: Semifinali