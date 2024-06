L’Italia di Spalletti a Euro 2024: tutti i segreti degli azzurri

L’Italia di Luciano Spalletti è pronta ad affrontare l’avventura a Euro 2024: gli azzurri – inseriti nel girone B con Albania, Spagna e Croazia – vanno a caccia del bis dopo il titolo conquistato tre anni fa a Wembley contro l’Inghilterra.

La carriera da allenatore di Luciano Spalletti comincia quasi 30 anni fa e include trofei vinti con Roma, Zenit e, il più memorabile, con il Napoli, dove ha fatto conquistare al club il primo campionato di Serie A dal 1990, durante la stagione 2022/23. Spalletti ha preso l’incarico da ct dell’Italia nel settembre 2023 e ha guidato gli azzurri alla qualificazione per Euro 2024.

L'Italia è pronta all'avventura in Germania

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Nicolò Barella: Nato a Cagliari nel 1997, proprio nella squadra sarda ha cominciato a mostrare le sue caratteristiche nel campionato di Serie A, attirando l’attenzione di grandi club su di sé. Acquistato dall’Inter nel 2019, diventa subito perno del centrocampo di Antonio Conte, riuscendo a conquistare lo scudetto dopo il dominio quasi decennale della Juventus.

L’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra non cambia assolutamente la situazione, la tecnica e la grinta agonistica di Barella sono stati elementi indispensabili per arrivare in finale di Champions League 2022/23 e conquistare lo scudetto della seconda stella nella stagione 2023/24. Non bisogna dimenticare che il centrocampista classe ’97 è stato tra i protagonisti dello scorso Europeo di calcio, vinto dall’Italia, siglando anche il momentaneo 1-0 azzurro durante i quarti di finale contro il Belgio. Convocato dal Ct Spalletti nonostante un affaticamento muscolare, la Nazionale italiana spera di poterlo recuperare il prima possibile per affrontare al meglio Euro 2024.

Euro precedenti: 10/16, più recente Euro 2020

Euro migliori: Vincitori (1968, 2020)

Euro 2020: Vincitori