La Germania di Nagelsmann ai raggi X: chi sono i giocatori chiave per gli Europei 2024

La Germania partecipa a Euro 2024 come paese ospitante, facendo parte del gruppo A insieme a Scozia, Ungheria e Svizzera

Julian Nagelsmann è diventato uno degli allenatori più ricercati del calcio mondiale dopo i suoi periodi molto positivi all'Hoffenheim e al Lipsia nella Bundesliga tedesca. Ha successivamente vinto un titolo di campionato e due Supercoppe con il Bayern Monaco, ma dopo essere stato sostituito da Thomas Tuchel nel marzo 2023 Nagelsmann ha trascorso sei mesi lontano dalla panchina prima di essere nominato CT della Germania a settembre.

Toni Kroos in allenamento con la maglia della nazionale tedesca (Ansa)

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Difensori: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen)

Centrocampisti: Robert Andrich (Leverkusen), Emre Can (Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), İlkay Gündoğan (Barcelona), Pascal Gross (Brighton), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Leverkusen)

Attaccanti: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (Stuttgart)

Toni Kroos: Vincitore dei Mondiali di calcio 2014 in Brasile da protagonista, il tedesco è considerato tra i centrocampisti più forti degli ultimi anni. Insieme a Luka Modrić ha gestito il centrocampo del Real Madrid per molti anni, arrivando a vincere insieme 5 Champions League. La sesta coppa, prima in ordine temporale, Kroos l’ha conquistata durante la stagione 2012/13 con il Bayern Monaco, il club tedesco più titolato, che lo ha acquistato quando aveva appena 16 anni. Il centrocampista ha concluso la sua ultima stagione vincendo la vecchia Coppa dei Campioni e illuminando la competizione con un assist per il compagno di club Vinicius Jr. che verrà per sempre ricordato nella storia della competizione. Nonostante questo, a solo 34 anni, ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato e i prossimi Europei di calcio, che il centrocampista giocherà in casa, saranno il suo ultimo palcoscenico.

Euro precedenti: 13*/16, più recente EURO 2020

Euro migliori: Vincitori (1972**, 1980**, 1996)

Euro 2020: Ottavi

*compresa la Germania Ovest

**come Germania Ovest