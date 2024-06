Julian Nagelsmann, chi è l’allenatore della Germania a Euro 2024

Julian Nagelsmann è uno degli allenatori più giovani in circolazione. Nato nel luglio 1987, si trova a 36 anni con una Nazionale sulle spalle e non una qualunque, bensì la Germania che, insieme alla Spagna, vanta il maggior numero di vittorie di un campionato europeo di calcio.

La sua carriera da giocatore termina all’Augusta II nel gennaio 2008 e fin da subito si ferma a lavorare nello stesso club come osservatore per sei mesi. Terminato questo breve periodo, il giovane tedesco si sposta al Monaco 1860 U17 dove viene utilizzato come vice allenatore, al fianco di Xaver Zembrod. Dopo due stagioni si trasferisce all’Hoffenheim U17 prima come vice e poi come allenatore a tutti gli effetti, arrivando nel 2013 a seguire i ragazzi dell’U19.

L’occasione di allenare la prima squadra del club tedesco si presenta nella stagione 2015/16, subentrando a stagione in corso nel mese di febbraio e debuttando pochi giorni dopo, durante la 21ª giornata di Bundesliga, nella trasferta di Brema contro il Werder terminata con il risultato di 1-1. Termina il campionato con un punto di vantaggio sull’Eintracht Francoforte, riuscendo nell’impresa di salvare il club. La stagione successiva 2016/17, nel suo primo vero campionato, stupisce tutti.

Non solo riesce a ottenere 4 punti su 6 contro i campioni del Bayern Monaco, bensì porta l’Hoffenheim al quarto posto e alle qualificazioni per la prossima Champions League. Tuttavia, i sorteggi non rendono onore al club tedesco che pescano lo scontro con gli inglesi del Liverpool durante i preliminare della competizione, dovendo dunque accontentarsi di partecipare alla Uefa Europa League. L’avventura europea termina comunque nel dicembre 2017, uscendo nella fase a gironi. In campionato invece, sotto la guida di Nagelsmann, riescono anche a migliorare il loro scorso piazzamento terminando al terzo posto in classifica, davanti al Borussia Dortmund. Il campionato 2018/19 comincia con una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco e si conclude con un nono posto, non riuscendo ad ottenere un piazzamento in Europa, mentre in Champions League termina il girone all’ultimo posto con solamente tre punti ottenuti e nessuna vittoria.

Julian Nagelsmann continua ad allenare nel massimo campionato tedesco anche nella stagione 2019/20 ma, durante l’estate, diventa il nuovo allenatore del Lipsia. La sua prima annata sulla panchina del Zentralstadion (o Red Bull Arena) termina con un terzo posto in campionato e con la sconfitta in semifinale di Champions League giocata contro il Paris Saint German allo stadio neutro Da Luz di Lisbona, causa pandemia di Covid-19. L’anno successivo, in Europa, il percorso della squadra della Red Bull termina agli ottavi di finale con il Liverpool di Jurgen Klopp, mentre in campionato migliora il piazzamento posizionandosi al secondo posto, alle spalle del solito Bayern Monaco.

Proprio sulla loro panchina l’allenatore tedesco partecipa alla stagione 2021/22, debuttando con un pareggio in campionato per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach e vincendo qualche giorno dopo la Supercoppa di Germania battendo per 3-1 il Borussia Dortmund. L’avventura in Champions League termina ai quarti di finale, con l’inaspettata sconfitta contro gli spagnoli del Villareal, ma conclude il campionato al primo posto conquistando il suo primo Meisterschale. Un’altra vittoria in Supercoppa di Germania apre la stagione 2022/23, questa volta ai danni del Lipsia, sua ex squadra. Nonostante il campionato stesse procedendo bene e agli ottavi di finale della vecchia Coppa dei Campioni avesse eliminato i francesi del PSG, l’avventura di Julian Nagelsmann sulla panchina dei bavaresi si è interrotta nel marzo 2023 per dei forti dissidi avuti con la società, decisa a sollevarlo immediatamente dall’incarico di allenatore per fare spazio a Tomas Tuchel.

Dopo mesi di inattività, nel settembre dello stesso anno ha deciso di accettare l’incarico di Commissario Tecnico della nazionale tedesca ed è pronto a guidarla ai prossimi Europei di calcio 2024. La Germania, qualificata in quanto Nazione ospitante, fa parte del gruppo A insieme a Svizzera, Ungheria e Scozia. Proprio contro quest’ultimi giocherà la gara di apertura di Euro 2024 all’Allianz Arena di Monaco.