Euro 2024, chi è Sylvinho ct dell’Albania: storia, carriera e curiosità

L’Albania è una delle squadre presenti nel gruppo B insieme all’Italia nei prossimi Europei di calcio 2024. La nazionale è allenata dall’ex Arsenal e Barcellona Sylvinho.

Sylvio Mendes de Campos Júnior, in arte conosciuto come Sylvinho, è stato un ex terzino sinistro, laureatosi campione d’Europa nel 2006 con il Barcellona ai danni dell’Arsenal, squadra con cui ha giocato per due anni e che lo ha prelevato dal campionato brasiliano lanciandolo nel grande calcio.

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato nel luglio 2010, si è avvicinato al ruolo di allenatore solo dopo un anno di inattività, come vice sotto Vagner Mancini nelle sue esperienze al Cruzeiro, allo Sport Recife e al Club Náurico Capibaribe. Queste esperienze lo riportano poi al Corinthians, il club che lo ha fatto debuttare come calciatore, affiancando sempre come vice allenatore prima Mano Menezes e poi Tite, famoso per aver allenato la nazionale brasiliana e per il suo rapporto con il calciatore Neymar Jr.

Nel 2014 torna a lavorare con Mancini, questa volta si tratta però dell’italiano Roberto, richiamato dall’Inter per guidare nuovamente la squadra dopo l’esonero di Walter Mazzarri. Segue l’ex ct dell’Italia per 72 partite con il ruolo di collaboratore tecnico del club milanese e, dopo questa esperienza, torna a interpretare il ruolo di vice allenatore per tre anni nuovamente sotto Tite, commissario tecnico del Brasile.

Terminata nel 2019 l’esperienza nella Seleção, Sylvinho viene chiamato, qualche mese dopo, alla sua prima esperienza da allenatore in Europa, più precisamente all’Olympique Lione in Francia. La prima esperienza da tecnico non va come sperato, dopo un ottima partenza in Ligue 1 con le vittorie per 3-0 sul Monaco e 6-0 contro l’Angers, nelle nove partite successive il tecnico brasiliano non ottiene neanche una vittoria, venendo così esonerato ad inizio ottobre.

Nel maggio 2021 torna nuovamente nel suo club, il Corinthians, terminando la stagione al quinto posto in classifica del campionato nazionale, conosciuto come Brasileirão. Termina poco dopo la sua avventura in patria perché le strade con il club si dividono dopo sole tre giornate del campionato statale Paulista, con la sconfitta contro il Santos nel febbraio 2022.

Il 2 gennaio 2023 accetta l’incarico di commissario tecnico dell’Albania, una nazionale che storicamente è riuscita a qualificarsi solamente a Euro 2016 senza però superare la fase a gironi. Sylvinho, affiancato dagli ex giocatori Doriva e Zabaleta, è riuscito a conquistare la qualificazione a Euro 2024, la seconda nella storia calcistica albanese e ora, per poter migliorare il vecchio piazzamento, dovrà preparare al meglio le tre sfide con Spagna, Croazia e Italia.