Luis de la Fuente, alla scoperta dell’allenatore della Spagna a Euro 2024

La Spagna, insieme ad Albania e Croazia, fa parte del girone B e durante gli Europei di calcio e affronterà l’Italia di Luciano Spalletti il prossimo 20 giugno a Gelsenkirchen.

Luis de la Fuente è l’allenatore delle “furie rosse” chiamato a sostituire l’ex CT Luis Henrique. La sua carriera da calciatore si è svolta interamente in Spagna, partendo dal settore giovanile dell’Athletic Bilbao fino ad arrivare in prima squadra nel 1980. Dopo diverse stagioni, si trasferisce per quattro anni a Siviglia, per poi ritornare a giocare al San Mames di Bilbao. Termina la sua carriera da terzino sinistro al Deportivo Alavés nel 1994.

Tre anni dopo comincia la sua carriera da allenatore sulla panchina del Portugalete, squadra che dirige per altrettanti anni. Dal 2000 al 2006 allena prima le giovanili del Siviglia e poi la primavera dell’Athletic Bilbao, finché non diventa allenatore del Bilbao Athletic, la squadra che contiene tutti i giovani talenti formandoli per la prima squadra, tra i quali era presente anche l’attuale bandiera del club Iker Muniain. Nella squadra basca rimane fino al 2011 sia come delegato sia come allenatore, per poi accettare l’offerta dell’Alavés, suo ultimo club da professionista. L’esperienza non è stata delle migliori e dopo soli due mesi le strade si dividono. De la Fuente rimane fermo per circa due anni, lontano dalla panchina e dal rettangolo di gioco finché, nel giugno 2013, non si presenta l’opportunità di allenare la nazionale spagnola U19 e di guidarli durante il campionato europeo 2013. Comincia così l’avventura dell’allenatore spagnolo nelle file della “Roja”, uscendo dal torneo solamente in semifinale contro la U19 della Francia. Nonostante un anno dopo, nell’estate 2014, gli viene affidata anche la guida della nazionale U18, la soddisfazione più grande la ottiene nel luglio 2015 battendo in finale la Russia U19 e diventando così l’allenatore campione d’Europa U19.

Il 2018 porta un altro passo avanti, perché de la Fuente viene nominato allenatore della Nazionale U21 e, solamente dopo un anno, vince nuovamente il campionato europeo, questa volta U21.

A lui è affidata anche la Nazionale durante la spedizione in Giappone per i giochi Olimpici di Tokyo, che si concludono con una medaglia d’argento dopo aver perso la finale contro la squadra olimpica brasiliana, capitanata dall’ex Barcellona Dani Alves.

L’allenatore ex Bilbao rimane alla guida dell’U21 fino al dicembre 2022, quando Luis Enrique decide di abbandonare la Nazionale maggiore che viene presa in carico proprio da Luis de la Fuente. In pochi mesi fa capire che la scelta di affidargli l’incarico di CT è stata giusta, vincendo la Nations League contro la Croazia e qualificandosi ad Euro 2024 senza troppa difficoltà, piazzandosi insieme ai suoi giocatori come primi del girone.

Sarà proprio la Croazia la prima squadra che Luis de la Fuente affronterà ai prossimi Europei. Partita che si giocherà all’Olympiastadion di Berlino alle 18.