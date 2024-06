Chi è Zlatko Dalic, il ct alla guida della Croazia agli Europei di calcio 2024

Considerato probabilmente il più grande allenatore nella storia della squadra nazionale croata, Zlatko Dalić è ct dal 2017. Durante questo periodo li ha portati alla finale della Coppa del Mondo 2018 e al terzo posto nello stesso torneo quattro anni dopo, insieme alla finale della Nations League 2023. Spera in un miglioramento rispetto a Euro 2020, dove la Croazia è uscita agli ottavi di finale. Ma chi è Zlatko Dalić?

Nato a Livno nel 1966, comincia la sua carriera da calciatore proprio nella squadra della sua città che gli permette, nel 1983, di essere acquistato dal Hajduk Spalato. Dopo aver militato per tre anni nella squadra croata, il mediano comincia successivamente a girare diverse squadre per poi concludere la sua carriera al NK Varaždin nel 2000.

La carriera da allenatore comincia sette anni dopo al HNK Rijeka, dove guida la squadra per una stagione classificandosi al quarto posto e uscendo al 1º turno della vecchia coppa Intertoto. Durante i due anni successivi Dalić si siede prima sulla panchina del FK Dinamo, vincendo la Supercoppa albanese, dopo su quella dello Slaven Belupo, terminando la stagione 2009/10 al settimo posto in classifica. Decide di lasciare la penisola balcanica e di spostarsi in Arabia Saudita come allenatore dell’Al-Faisaly, squadra appena promossa in prima categoria. Trascorre sulla panchina due stagioni, piazzandosi in entrambe a metà classifica, finché non accetta la proposta dei campioni del Al-Hilal di seguire la loro squadra U23. A metà stagione subentra come allenatore ad interim in prima squadra e, alla sua quarta panchina, conquista la Saudi Crown Prince’s Cup 2012/13. Tuttavia, questo risultato non basta al club saudita che, dopo aver visto Dalić e la sua squadra eliminati agli ottavi di AFC Champions League, esonerano l’allenatore croato.

Riprende a dirigere un club un anno dopo, quello del Al-Ain nel campionato degli Emirati Arabi, anche questa volta a campionato in corsa. In poco meno di quattro stagione riesce a vincere un campionato e ad arrivane a giocarsi la finale della Champions League asiatica, perdendo in finale contro i sud coreani dello Jeonbuk Hyundai.

Dopo diverse esperienze arriva per Zlatko Dalić la chiamata per allenare la Nazionale croata. L’avventura come Commissario tecnico comincia nell’ottobre del 2017, vincendo per 2-0 la partita contro l’Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Proprio sulla panchina della Croazia Dalić comincia a farsi conoscere in tutta Europa e il palcoscenico più importante sono stati proprio i Campionati del mondo giocati in Russia. La Croazia è in assoluto la squadra rivelazione del torneo, batte l’Argentina di Lionel Messi ai gironi per 3-0 e supera Danimarca, Russia e Inghilterra rispettivamente agli ottavi, quarti e semifinali. È costretta a piegarsi solamente in finale contro la Francia di Didier Deschamps, nonostante il centrocampista Luka Modrić venga premiato come miglior giocatore della competizione e, qualche mese più tardi, con il pallone d’oro.

Durante gli Europei 2020 la squadra di Dalić supera la fase a gironi, ma viene eliminata nel turno successivo dalla Spagna di Luis Enrique.

La spedizione in Qatar per i Mondiali di calcio 2022 comincia molto bene, ma l’avventura si ferma in semifinale contro l’Argentina, che diventerà campione del mondo qualche giorno dopo.

Un altra finale persa arriva contro la Spagna, nel giugno del 2023, quando le “furie rosse” guidate da Luis de la Fuente vincono la finale di Nations League solamente dopo i calci di rigore. Dalić e i suoi ragazzi avranno comunque una buona possibilità di rivincita, essendo nel gruppo B di Euro 2024 con Spagna, Italia e Albania.