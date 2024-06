La Scozia a Euro 2024: chi è l’allenatore, giocatori e precedenti agli Europei

La Scozia è tra le squadre del girone A insieme alla Germania, paese ospitante, Ungheria e Svizzera.

Una figura molto popolare, Steve Clarke ha acquisito esperienza manageriale al West Bromwich Albion, Reading e Kilmarnock prima di ricevere l’incarico come CT della Scozia nel maggio 2019. Ha preso in mano una nazionale che non partecipava alla competizione dal 1996, guidandola fino alla qualificazione di Euro 2020 grazie alla vittoria nei play-off, nonostante l’avventura sia poi terminata in fondo al gruppo D. Tuttavia, grazie ad una buona prova durante le fasi di qualificazione, ora parteciperanno ad Euro 2024 pieni di fiducia sperando di poter migliorare la loro prestazione rispetto a tre anni fa.

Portieri: Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell)

Difensori: Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (Copenhagen), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad)

Centrocampista: Stuart Armstrong (Southampton), James Forrest (Celtic), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United), Lewis Morgan (New York RB)

Attaccanti: Ché Adams (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Tommy Conway (Bristol City), Lawrence Shankland (Hearts)

Andrew Robertson: Nato a Glasgow nel 1994, Robertson è dal 2017 un giocatore del Liverpool di Jürgen Klopp. Terzino sinistro con un ottima spinta, molto spesso lo si è visto partecipe nelle azioni offensive dei “Reds”. Titolare inamovibile, è senza dubbio uno dei protagonisti dei numerosi trofei vinti nelle ultime stagioni come la Premier League, Champions League, Supercoppa Uefa e Mondiale per club. Nonostante nell’ultima stagione sia rimasto fermo per molto tempo a causa di un problema alla spalla, in Premier League ha realizzato 3 gol e 2 assist in 23 partite. Con la Scozia ha fatto il suo esordio nel 2014 ed è diventato capitano nel 2018. Sarà dunque lui il trascinatore degli scozzesi ai prossimi Europei di calcio 2024.

Euro precedenti: 3/16, più recente EURO 2020

Euro migliore: Fase a gironi (1992, 1996, 2020)

Euro 2020: fase a gironi