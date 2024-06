Europei di calcio 2024, l’Albania di Sylvinho: analisi della prima avversaria dell’Italia

A Euro 2024 la Nazionale albanese fa parte del gruppo B insieme a Spagna, Croazia e Italia.

L'ex terzino sinistro dell'Arsenal e del Barcellona Sylvinho ha preso il comando dell'Albania nel gennaio 2023 e ha successivamente guidato la nazionale fino alla loro seconda qualificazione ad Euro, dopo la prima nel 2016. In precedenza Sylvinho ha allenato il Lione, squadra francese militante nella Ligue 1 e la squadra brasiliana del Corinthians.

I giocatori della nazionale albanese

Portieri: Etrit Berisha (Empoli), Elhan Kastrati (Cittadella), Thomas Strakosha (Brentford).

Difensori: Arlind Ajeti (CFR Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Iván Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ardian Ismajli (Empoli), Marash Kumbulla (Sassuolo), Enea Mihaj (Famalicão), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskva).

Centrocampisti: Amir Abrashi (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Praha), Ylber Ramadani (Lecce), Taulant Seferi (Baniyas).

Attaccanti: Jasir Asani (Gwangju), Medon Berisha (Lecce), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Ernest Muçi (Beşiktaş).

Kristjan Asllani: “È un giocatore tecnicamente molto dotato, bravissimo con entrambi i piedi. È capace di giocare su entrambe le fasce. È tecnico, giovane e sta facendo strada. Ha ancora molto da imparare, come ogni giocatore di 21 o 22 anni. È molto forte, per tecnica ma anche per personalità. È un giocatore eccezionale”. Con queste parole il CT dell’Albania ha descritto il suo pupillo, nonché centrocampista classe 2002 dell’Inter. Che il giovane ragazzo albanese sia una riserva nelle file del club nerazzurro non è sicuramente una novità, ma nemmeno le doti tecniche che lo contraddistinguono e che lo rendono un perno fondamentale del centrocampo albanese.

Euro precedenti: 1/16 – Euro 2016

Euro migliore: Fase a gironi (2016)

Euro 2020: non qualificato