Ottavi di finale Europei 2024: quando può giocare l’Italia (se passa il turno)

Roma, 20 giugno 2024 – L’Italia entra nella fase calda di Euro2024. Stasera la sfida con la Spagna, che consegnerebbe agli azzurri il primato nel girone e la qualificazione in caso di vittoria. Tutti i tifosi si augurano di non dover prendere in considerazione altri scenari, ma è doveroso guardare in faccia la realtà e capire cosa succederebbe se i nostri ragazzi non dovessero avere la meglio sulle Furie Rosse. L’Italia potrebbe ancora qualificarsi agli ottavi? Se sì, come? Quali sono le date degli ottavi? Ecco tutte le informazioni.

Stasera Italia-Spagna a Gelsenkirchen

Come già anticipato, i 3 punti stasera consegnerebbero ai ragazzi di Spalletti il primato del girone B, rendendo l’ultima partita con la Croazia una pura formalità. Infatti, anche se Italia e Spagna dovessero arrivare a pari punti, gli azzurri avrebbero a proprio favore gli scontri diretti, conservando il primo posto. In caso di passaggio del turno da testa di serie, l’Italia affronterebbe il 30 giugno a Colonia una delle quattro migliori terze qualificatesi agli ottavi, precisamente o la terza del girone A o D oppure del gruppo E o F. Se stasera dovesse finire in pareggio, gli azzurri non dovranno perdere assolutamente contro la Croazia e sperare in una clamorosa impresa dell’Albania sulla Spagna per mantenere vive le speranze per il primo posto. In caso di sconfitta stasera, la Spagna otterrà automaticamente il primato.

In caso di pareggio contro la Spagna, l’Italia salirebbe a quota 4 punti, lasciando tutto ancora in discussione. Per qualificarsi come seconda basterebbe non perdere all’ultima giornata contro la Croazia, indipendentemente dal risultato di Spagna-Albania. In questo caso, i ragazzi di Spalletti affronterebbero agli ottavi la seconda del girone A, presumibilmente la Svizzera, il 29 giugno alle 18 a Berlino.

Lo scenario peggiore, secondo solo all’eliminazione diretta, vedrebbe l’Italia vivere un vero e proprio dramma. In questo caso, infatti, gli azzurri non sarebbero più padroni del loro destino. Dovesse chiudere a quota 4 punti, l’Italia sarebbe quasi sicuramente tra le quattro migliori terze, ma dovrà attendere i risultati di tutti i gironi. In caso di qualificazione come terza, l’Italia giocherebbe l’1 luglio alle 18 a Dusseldorf, contro la prima del girone F (probabilmente una tra Turchia e Portogallo) o il 2 luglio alle 18.00 a Monaco di Baviera contro la prima del girone E (composto da Slovacchia, Romania, Belgio e Ucraina).