Europei 2024 di calcio: chi si qualifica nei gironi? Come funziona il regolamento

Ventiquattro squadre, un mese di puro spettacolo e cinquantuno partite totali. Dal 14 giugno al 14 luglio sarà tempo di Europei di calcio 2024, con l’Italia che cercherà di difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa. Nuova formula dal 2016 per la rassegna continentale allargata a 24 formazioni per la fase dei gironi all’italiana, poi a seguire tabellone a eliminazione diretta tra ottavi, quarti, semifinali e finale. La squadra di Spalletti ci arriva con i galloni dell’outsider, ma con l’intento di rilanciarsi dopo la deludente chiusura del ciclo con Roberto Mancini, il commissario tecnico del successo del 2021. Per gli azzurri girone non facile con Spagna e Croazia, due compagini forti, e Albania, che resta squadra da non sottovalutare, ma ne passano due per girone più le quattro migliori terze. Vediamo nel dettaglio il regolamento e la formula della manifestazione.

Europei di calcio 2024, tutto sul regolamento. Nella foto, il presidente Uefa, Aleksander Ceferin (Ansa)

Format a 24 squadre, passano anche le terze

Saranno 24 le formazioni partecipanti a Euro 2024. Venti si sono qualificate tramite i gironi di qualificazione, hanno ottenuto il pass la prima e la seconda di ogni gruppo, mentre tre si sono qualificate tramite gli spareggi (Georgia, Ucraina e Polonia). La Germania, invece, era qualificata di diritto come paese ospitante. Saranno presenti tutte le migliori nazionali del vecchio continente. Le 24 squadre sono dunque racchiuse in sei gruppi per quanto riguarda la fase a gironi all’italiana, con questi sorteggi: Gruppo A Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera. Gruppo B Spagna, Croazia, Italia, Albania, Gruppo C Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra, Gruppo D Polonia, Olanda, Austria, Francia, Gruppo E Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina, Gruppo F Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.

Fase a eliminazione diretta

Sedici delle ventiquattro squadre accederanno agli ottavi di finale, dove partirà il tabellone a eliminazione diretta con quarti, semifinali e finale. Si qualificheranno agli ottavi le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. In caso di pari punti i criteri di qualificazione saranno: punti negli scontri diretti, miglior differenza reti e maggior numero di gol segnati. In caso di ulteriore parità si passerà alla differenza reti totali e successivamente al maggior numero di gol segnati totali, maggior numero di vittorie totali e fair play. Il criterio del fair play è basato su un punteggio calcolato così: un punto per ogni ammonizione e tre punti per ogni espulsione (diretta o tramite somma di ammonizioni). Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta si procederà in gara secca da 90 minuti più eventuali supplementari e rigori in caso di parità. La fase a gironi si disputerà dal 14 al 26 giugno, poi dal 29 giugno al 2 luglio gli ottavi, 5-6 luglio i quarti, 9-10 luglio le semifinali (Monaco di Baviera e Dortmund) e 14 luglio la finale (Berlino). Tutto l’Europeo sarà in diretta Sky, ben 51 partite, mentre la Rai ne trasmetterà 30 comprese quelle degli azzurri di Spalletti. L’Italia giocherà il 15 giugno con l’Albania, il 20 giugno con la Spagna e il 24 giugno con la Croazia.