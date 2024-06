Euro 2024: ecco Albärt, la mascotte dei campionati di calcio

Euro 2024, il prestigioso torneo di calcio europeo che si terrà in Germania, ha presentato la sua mascotte ufficiale, un elemento chiave che incarna lo spirito dell'evento. La mascotte non è solo un simbolo di allegria e divertimento, ma rappresenta anche i valori fondamentali del torneo: inclusività, passione e unità.

L’orso gigante di nome Albärt è stato scelto come mascotte ufficiale per il torneo di Euro 2024. Seguirà le orme dei due coniglietti, dei due leoni e del galletto dei precedenti Campionati Europei. Il nome è stato scelto attraverso una votazione a cui hanno partecipato sia gli utenti di Uefa.com sia gli studenti di tutta Europa grazie al programma Uefa Football in Schools. Tra i nomi suggeriti per la mascotte si trovavano anche Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär, tutti che rimandano alla parola tedesca “orso”, ma alla fine il nome vincitore è stato proprio Albärt con il 32% dei voti. La figura dell’orso è stata scelta per la sua forte immagine culturale in Europa dato che in molte tradizioni, l'orso rappresenta forza e protezione. In Germania, paese ospitante, l'orso è un simbolo storico, presente nello stemma della capitale Berlino. Questo legame culturale ha reso l'orso una scelta naturale per rappresentare Euro 2024. La presentazione è stata fatta prima dell'amichevole contro la Colombia all'Arena AufSchalke, ma il suo debutto assoluto è avvenuto in una scuola elementare di Gelsenkirchen.

Un aspetto innovativo della mascotte di Euro 2024 è stato il processo partecipativo per la scelta del nome. Attraverso una votazione online, i tifosi di tutta Europa hanno potuto proporre e votare per il nome più adatto. Questo approccio ha aumentato l'entusiasmo per il torneo e ha promosso un senso di appartenenza tra i fan.

La mascotte Albärt ha l'obiettivo di stimolare i bambini in tutta Europa a fare attività fisica e ad appassionarsi al calcio e ai suoi valori. Philip Lahm, direttore del torneo di Euro 2024 ed ex capitano del Bayern Monaco, ha sottolineato: "Come genitore, so quanto sia cruciale incoraggiare la creatività dei bambini. Con il lancio della nostra mascotte, speriamo di creare un personaggio amichevole e divertente che li ispiri a giocare a calcio con entusiasmo”.

Albärt ha intrapreso il viaggio #MakeMoves nelle scuole Europee, incoraggiando gli studenti a fare attività fisica per animare la mascotte. I bambini hanno avuto la possibilità di inventare movimenti ed esultanze, facendo muovere Albärt con i loro passi grazie a una tecnologia di “motion capture”.

La mascotte di Euro 2024 è più di un semplice simbolo. È un ambasciatore dei valori del torneo, un elemento che unisce e ispira, portando gioia e passione a milioni di persone. Con il suo design e il suo spirito inclusivo, Albärt è destinato a diventare una figura amata e iconica, rappresentando al meglio lo spirito del calcio europeo e l'entusiasmo dei tifosi di tutto il continente