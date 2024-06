Europei 2024, Fussballliebe è il pallone ufficiale

Il 15 novembre 2023, davanti all'Olympiastadion di Berlino, la Uefa e Adidas hanno svelato Fussballliebe, il pallone ufficiale che sarà utilizzato durante Euro 2024. Il nome, che tradotto dal tedesco significa "amore per il calcio", riflette l'essenza di questo sport e la passione che lo circonda.

Fussballliebe è il primo pallone di un torneo Uefa a integrare la tecnologia Adidas Connected Ball. Innovazione che offre una visione dettagliata di ogni movimento del pallone, migliorando il processo decisionale del VAR (Video Assistant Referee) durante le partite. La struttura esterna del pallone è dotata della tecnologia Ctr-Core, che assicura una maggiore precisione e controllo, fondamentali per il ritmo veloce del calcio di oggi.

Il design del pallone vuole rappresentare il dinamismo del gioco e l'energia del calcio grazie a forme alari nere, messe in risalto da bordi, curve e punti colorati. I colori come il rosso, verde, blu e arancione celebrano la vivacità che le nazionali porteranno al torneo e anche l'essenza pura e semplice di questo sport che attrae appassionati in tutto il mondo. Il pallone è inoltre decorato con rappresentazioni degli stadi del torneo e i nomi di ogni città ospitante.

Fussballliebe è anche un simbolo di sostenibilità, essendo realizzato con poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua. È costruito utilizzando materiali biologici, più ecologici rispetto a qualsiasi altro pallone ufficiale adidas dato che include strati progettati con fibre di mais, canna da zucchero, polpa di legno e gomma. Questo pallone non è solo un prodotto tecnologico avanzato ma rappresenta anche un impegno verso l'ambiente, dimostrando che il calcio può evolversi rispettando il pianeta.