Cosa significa Uefa: come e quando è nata la federazione europea di calcio

Il sistema del gioco calcio ha una struttura piramidale. Al vertice si trova la Fifa, acronimo di Fédération Internationale de Football Association, nata nei primi anni del Novecento per organizzare e coordinare le manifestazioni intercontinentali di sport come il calcio, il calcio a 5 e il beach soccer. Il torneo Fifa più importante è senza dubbio la Coppa del Mondo di calcio.

Tuttavia, si avvertiva la necessità di creare un movimento che potesse migliorare e sviluppare nuovi settori, come l’organizzazione di eventi tra le varie nazioni dello stesso continente. L’occasione si presentò qualche anno dopo la fine del secondo conflitto mondiale, quando tre presidenti con idee innovative iniziarono a lavorare su questo progetto. Ottorino Barassi, presidente della Federazione Italiana Figc, José Crahay, segretario generale della Federazione calcistica belga, e Henri Delaunay, segretario generale della Federazione calcistica francese, cominciarono a esporre le loro idee durante vari incontri in tutta Europa. La svolta arrivò nel 1953, quando durante un congresso Fifa venne accettata la possibilità di creare federazioni continentali. Il 15 giugno 1954, 28 associazioni parteciparono alla riunione che sancì la nascita della Uefa, Union of European Football Associations

I suoi compiti erano:

Assumere una posizione comune nei confronti della Fifa;

Designare i rappresentanti dell'Europa all'interno della Fifa;

Organizzare una competizione europea ogni quattro anni;

Esaminare tutte le questioni riguardanti il calcio europeo.

Un anno dopo la nascita della Uefa, durante un'assemblea a Vienna, si discusse la creazione di una competizione continentale: la Coppa dei Campioni. Solamente tre mesi dopo l’assemblea in Austria, il 21 giugno 1955, l’esecutivo della Uefa approvò le condizioni della Fifa e il torneo che oggi conosciamo come Champions League ebbe inizio nella stagione 1955/56.

Tra i principali obiettivi di Henri Delaunay c'era anche l’organizzazione di una competizione europea tra le nazionali. Nonostante la sua scomparsa nel novembre 1955, il sogno fu portato avanti dal figlio Pierre che, il 6 giugno 1958 a Stoccolma, riuscì a ottenere il voto favorevole dei delegati Uefa per la nascita di quello che oggi conosciamo come il Campionato europeo di calcio.