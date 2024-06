Europei di calcio: qual è la nazionale che ha vinto più titoli

Negli occhi e nella mente di tutti gli italiani c'è ancora quella magica sera di domenica 11 luglio 2021, quando a Wembley gli azzurri di Roberto Mancini alzarono al cielo il secondo titolo europeo nella storia. Una competizione che la nostra nazionale è tornata a vincere dopo oltre quarant'anni: era il 1968, la terza edizione di sempre che si giocò proprio nel nostro Paese, la squadra di Ferruccio Valcareggi andò in finale battendo alla monetina l'Urss con Facchetti che scelse testa, poi all'ultimo atto dopo il pareggio ci fu la ripetizione della partita (non esistevano i rigori) con i gol decisivi di Riva e Anastasi. Ora i ragazzi di Luciano Spalletti, pronti all'esordio contro l'Albania, sono chiamati a un'impresa: vincere due titoli consecutivi, un'opera riuscita solamente alla Spagna nel 2008 e nel 2012.

Giacinto Facchetti con il trofeo degli Europei: l'Italia vinse nel 1968

Euro 2024 sarà la diciassettesima edizione del torneo continentale e, dopo l'edizione itinerante, tornerà a essere organizzato da un solo paese ospitante, la Germania. La prima edizione fu nel 1960, vinta dall'Unione Sovietica, e fino al 1976 le nazionali che partecipavano alla fase finale erano solamente quattro. Divennero poi otto dal 1980 al 1992, ulteriore aumento a sedici dall'edizione '96 fino al 2012, mentre dall'edizione 2016, quella vinta dal Portogallo, a oggi sono ventiquattro le nazionali al via.

Germania e Spagna leader, Italia subito dietro

Sedici edizioni disputate e dieci vincitori totali. In attesa di capire se a Euro 2024 vincerà una squadra che ha già messo le mani sul trofeo oppure ci sarà una prima volta, vediamo l'albo d'oro degli Europei di calcio dal 1960 a oggi.

1960 – Unione Sovietica

1964 - Spagna

1968 - ITALIA

1972 - Germania Ovest

1976 - Cecoslovacchia

1980 - Germania ovest

1984 - Francia

1988 - Olanda

1992 - Danimarca

1996 - Germania

2000 - Francia

2004 - Grecia

2008 - Spagna

2012 - Spagna

2016 - Portogallo

2021 - ITALIA

Con il trionfo a Euro 2020, l'Italia ha portato il suo totale a due, esattamente come la Francia. Fanno meglio solamente Germania e Spagna: i tedeschi, pre unificazione, vinsero la terza e quinta edizione e poi anche nel 1996, mentre le Furie Rosse prima nel 1964 e poi il doppio successo poche edizioni fa. Una sola vittoria per: Cecoslovacchia, Olanda, Danimarca, Grecia e Portogallo. Ognuna di queste vittorie ha una storia a dir poco affascinante: la Cecoslovacchia che nella prima finale terminata con i tiri dal dischetto vince grazie al celebre "rigore alla Panenka"; la fortissima Olanda di Van Basten, Rijkaard e Gullit, trio che a Milano sponda rossonera conoscono molto bene. Ma ancora, i danesi che 1992 vinsero da ripescati, con i giocatori richiamati dalle vacanze, in finale contro i campioni del mondo della Germania con Schmeichel che para l'impossibile e che fece cambiare le regole al calcio visto che prima era consentito che il portiere prendesse il pallone con le mani nei retropassaggi e il padre di Kasper usò questo stratagemma per perdere tempo. Arrivando in tempi recenti, la vittoria ellenica nel 2004 con Angelos Charisteas che segnò il gol decisivo contro il Portogallo di Ronaldo, Deco e Figo. La Seleção das Quinas alzerà poi il trofeo nel 2016 contro la ben più quotata Francia grazie al gol al 109' di Eder, con Cristiano Ronaldo che venne sostituito al venticinquesimo minuto per infortunio. Questo è il passato, ora vedremo quali nuove storie ci racconterà questa diciassettesima edizione del campionato europeo.