La storia degli Europei di calcio: da quando esistono e chi ha vinto la prima edizione

Gli Europei di calcio rappresentano uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti nel panorama calcistico mondiale. La loro storia inizia ufficialmente nel 1960, quando la Uefa (Union of European Football Associations) decise di creare un torneo continentale per le nazionali europee, sulla scia del successo della Coppa del Mondo FIFA.

Nel 1958 la UEFA, fondata appena quattro anni prima, approvò formalmente la creazione di un torneo per nazionali. Questo progetto nacque grazie all'iniziativa del francese Henri Delaunay, allora segretario generale della Uefa, che già nel 1927 aveva proposto un campionato continentale. Purtroppo, Delaunay non visse abbastanza per vedere realizzato il suo sogno, ma il trofeo degli Europei porta ancora oggi il suo nome in suo onore.

La prima edizione del Campionato Europeo si tenne nel 1960 e vide la partecipazione di 16 squadre nazionali. Il formato del torneo prevedeva un sistema a eliminazione diretta, con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e una finale ospitata in un'unica nazione. La fase finale del torneo si svolse in Francia, con quattro squadre che si affrontarono per la conquista del primo il titolo.

La prima struttura del torneo prevedeva partite di andata e ritorno sia per gli ottavi di finale sia per i quarti di finale e l’episodio che ha maggiormente caratterizzato il primo Europeo di calcio è stato proprio durante quest’ultimi. La Spagna, infatti, si era qualificata per i quarti di finale, dove avrebbe dovuto affrontare l'Unione Sovietica. Tuttavia, il dittatore spagnolo Francisco Franco decise di ritirare la squadra spagnola dalla competizione per motivi politici, a causa delle tensioni esistenti tra il regime franchista e il governo comunista sovietico. Franco era fortemente anticomunista e non voleva che la Spagna giocasse contro l'URSS, considerata il simbolo del comunismo.

Le semifinali videro dunque l'Unione Sovietica affrontare la Cecoslovacchia e la Jugoslavia sfidare la Francia. L'Unione Sovietica e la Jugoslavia uscirono vittoriose dai rispettivi incontri, avanzando alla finale. La partita decisiva, disputata il 10 luglio 1960 allo Stadio Parc des Princes di Parigi, fu uno scontro intenso. L'Unione Sovietica, guidata dal portiere pallone d’oro Lev Yashin, prevalse sulla Jugoslavia con un punteggio di 2-1 dopo i tempi supplementari.

Il primo Campionato Europeo si concluse quindi con la vittoria dell'Unione Sovietica, che entrò nella storia come la prima squadra a sollevare il trofeo Henri Delaunay. Questo successo segnò l'inizio di una tradizione calcistica che, edizione dopo edizione, ha visto crescere il numero di partecipanti e l'interesse del pubblico, fino a diventare uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti a livello mondiale.

Dalla sua nascita, gli Europei di calcio hanno subito numerosi cambiamenti. Il numero di squadre partecipanti è aumentato e anche il formato del torneo è stato modificato diverse volte per rispondere alle esigenze di un calcio sempre più globale e competitivo.

Ogni edizione del torneo ha regalato momenti indimenticabili, con campioni del calibro di Michel Platini, Marco van Basten, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo che hanno lasciato il loro segno nella storia della competizione.

Gli Europei di calcio rappresentano non solo una competizione di alto livello, ma anche un'occasione per celebrare la cultura e l'unità del calcio europeo. Da quella prima edizione del 1960, il torneo è cresciuto esponenzialmente, diventando un appuntamento irrinunciabile per milioni di tifosi in tutto il mondo. Con ogni torneo, la storia continua a scriversi, alimentata dalla passione e dall'entusiasmo degli appassionati di calcio di ogni nazione.