L’inno ufficiale di Euro 2024 è la canzone ‘Fire’

Gli Europei di calcio sono sempre stati un grande evento non solo sportivo, ma anche culturale e musicale. Dal 1992, ogni edizione del torneo ha avuto il suo inno ufficiale, una canzone che diventa simbolo dell'evento e che accompagna tifosi e giocatori durante tutto il campionato. Per Euro 2024 l'inno ufficiale è "Fire", un brano che vede come protagonisti i Meduza, gli OneRepublic e Leony e che promette di infiammare gli animi e di diventare una delle hit dell’estate.

Come in ogni canzone ufficiale delle varie competizioni, la musica cerca di unire e legare tutti gli aspetti e i valori che lo sport, il calcio in questo caso, vuole abbracciare, senza fermarsi solo ed esclusivamente sul terreno di gioco. Gioie e dolori, unità e diversità, speranza e determinazione, passione e resilienza sono tutti elementi uniti sotto la stessa bandiera, proprio come ogni Nazionale partecipante alla competizione. Questo è lo spirito che la Uefa vuole imprimere con Euro 2024 e che la canzone “Fire” vuole aiutare a diffondere.

I protagonisti dell’Inno ufficiale sono tutti molto conosciuti nel panorama musicale globale:

I Meduza sono un trio di produttori e DJ italiani, formato da Luca de Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani. Sono noti per il loro stile distintivo di musica house, che ha ottenuto successo internazionale con hit come "Piece of Your Heart" e "Lose Control”.

Gli OneRepublic sono una band pop rock americana formata nel 2002. Sono conosciuti per hit come "Apologize" e "Counting Stars," la band ha ottenuto successo internazionale grazie al loro sound distintivo che combina elementi di rock, pop e musica elettronica.

Leony è una cantante e cantautrice tedesca, conosciuta per il suo stile pop moderno e accattivante. Ha guadagnato popolarità con singoli di successo come "Faded Love" e "Remedy," consolidando la sua presenza nella scena musicale internazionale.

Negli anni, gli inni degli Europei hanno sempre lasciato un segno indelebile, diventando la colonna sonora di momenti indimenticabili. Da "Campione 2000" di E-Type per Euro 2000 a "We Are The People" di Martin Garrix, Bono e The Edge per Euro 2020, ogni edizione ha avuto il suo brano distintivo. "Fire" si inserisce perfettamente in questa tradizione, portando con sé l'energia e l'entusiasmo che solo un grande evento come gli Europei può generare.

“Fire” sarà dunque la colonna sonora di un'estate di sport, passione e, si spera, di grandi trionfi. Un inno che accenderà i cuori dei tifosi e che resterà nella memoria collettiva come simbolo di un evento straordinario.