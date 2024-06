Calendario Euro 2024, il programma di tutte le partite dalla fase a gironi alla finale

Un mese di spettacolo puro in Germania per la diciassettesima edizione degli Europei di calcio. Tutto pronto per la rassegna continentale che vedrà l’Italia di Luciano Spalletti difendere il titolo vinto a Wembley contro l’Inghilterra nel 2021, in un ciclo ripartito dopo la separazione da Roberto Mancini per non aver centrato la qualificazione ai mondiali e poi sposato la causa araba. In terra tedesca, però, non si non partirà come favoriti e dovremo sorprendere per ridare slancio al calcio italico dopo un buon percorso nelle coppe negli ultimi due anni. Dal 14 giugno al 14 luglio gli appassionati di calcio avranno dunque tempo e modo per accomodarsi sui rispettivi divani e assistere a 51 match totali tra fase a gironi e tabellone a eliminazione diretta. Ventiquattro squadre partecipanti divise in sei gironi da quattro squadre: passano le prime due più le quattro migliori terze. Da lì in avanti tabellone con ottavi, quarti, semifinali e finale. La partita inaugurale sarà il 14 giugno con Germania-Scozia, mentre la finale sarà il 14 luglio a Berlino.

È tutto pronto per Euro 2024

Il programma

Saranno pochi i giorni senza partite durante il mese degli Europei di Germania. La fase a gironi si giocherà dal 14 al 26 giugno, con questa suddivisione: prima giornata dal 14 al 18 giugno, seconda giornata dal 19 al 22 giugno e terza giornata dal 23 al 26 giugno. La terza e ultima giornata vedrà le partite di ogni girone giocarsi in contemporanea. Poi via al tabellone a eliminazione diretta con gli ottavi di finale dal 29 giugno al 2 luglio, poi i quarti di finale il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e l’11 luglio mentre la finalissima sarà il 14 luglio a Berlino.

Il calendario dell’Italia

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati inseriti dopo sorteggio nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. La nazionale debutterà presto, già il 15 giugno alle 21 contro l’Albania, tre punti d’obbligo contro una squadra da rispettare ma sicuramente la più debole del girone, poi il 20 giugno ci sarà Italia-Spagna alle 21 e il 24 giugno chiusura, sempre alle 21, contro la Croazia. Passano le prime due più le quattro migliori terze dei sei gironi.

La composizione dei gironi

Il sorteggio ha stabilito gironi molto duri e altri decisamente più abbordabili. I padroni di casa della Germania non sono cascati male con Scozia, Ungheria e Svizzera, formazioni temibili ma non fino a contrastare la forza teutonica. Girone di ferro quello azzurro con Spagna e Croazia, ancora di più quello D con Olanda e Francia assieme a Polonia e Austria, due squadre da tenere d’occhio. Non è andata male a Belgio e Portogallo. I rossi di Tedesco sono finiti nel Gruppo E con Romania, Ucraina e Slovacchia, mentre i lusitani sono nel Gruppo F con Repubblica Ceca, Georgia e Turchia.

Questi i sei gironi dell’Europeo 2024 stabiliti dal sorteggio:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Olanda, Francia, Polonia, Austria

Gruppo E: Ucraina, Slovacchia, Belgio, Romania

Gruppo F: Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia, Turchia

Calendario

Il calendari si dipana con tre fasce orarie di gioco nella fase a gironi (15, 18 e 21), mentre l’ultima giornata sarà giocata in contemporanea alle 21 per ogni girone.

14 GIUGNO 2024

ore 21.00 Germania-Scozia (Sky e Rai)

15 GIUGNO 2024

ore 15.00 Ungheria-Svizzera (Sky)

ore 18.00 Spagna-Croazia (Sky e Rai)

ore 21.00 ITALIA-Albania (Sky e Rai)

16 GIUGNO 2024

ore 15.00 Polonia-Olanda (Sky)

ore 18.00 Slovenia-Danimarca (Sky)

ore 21.00 Serbia-Inghilterra (Sky e Rai)

17 GIUGNO 2024

ore 15.00 Romania-Ucraina (Sky)

ore 18.00 Belgio-Slovacchia (Sky e Rai)

ore 21.00 Austria-Francia (Sky e Rai)

18 GIUGNO 2024

ore 18.00 Turchia-Georgia (Sky)

ore 21.00 Portogallo-Repubblica Ceca (Sky e Rai)

19 GIUGNO 2024

ore 15.00 Croazia-Albania (Sky)

ore 18.00 Germania-Ungheria (Sky e Rai)

ore 21.00 Scozia-Svizzera (Sky e Rai)

20 GIUGNO 2024

ore 15.00 Slovenia-Serbia (Sky)

ore 18.00 Danimarca-Inghilterra (Sky e Rai)

ore 21.00 Spagna-ITALIA (Sky e Rai)

21 GIUGNO 2024

ore 15.00 Slovacchia-Ucraina (Sky)

ore 18.00 Polonia-Austria (Sky)

ore 21.00 Olanda-Francia (Sky e Rai)

22 GIUGNO 2024

ore 15.00 Georgia-Repubblica Ceca (Sky)

ore 18.00 Turchia-Portogallo (Sky e Rai)

ore 21.00 Belgio Romania (Sky e Rai)

23 GIUGNO 2024

ore 21.00 Svizzera-Germania (Sky e Rai)

ore 21.00 Scozia-Ungheria (Sky)

24 GIUGNO 2024

ore 21.00 Albania-Spagna (Sky)

ore 21.00 Croazia-ITALIA (Sky e Rai)

25 GIUGNO 2024

ore 18.00 Francia-Polonia (Sky)

ore 18.00 Olanda-Austria (Sky e Rai)

ore 21.00 Danimarca-Serbia (Sky)

ore 21.00 Inghilterra-Slovenia (Sky e Rai)

26 GIUGNO 2024

ore 18.00 Slovacchia-Romania (Sky)

ore 18.00 Ucraina-Belgio (Sky e Rai)

ore 21.00 Georgia-Portogallo (Sky e Rai)

ore 21.00 Repubblica Ceca-Turchia (Sky)

Ottavi di finale

Vincente gruppo B vs 3^ gruppi A/D/E/F (30 giugno, Colonia) - Sky e Rai

Vincente gruppo A vs 2^ gruppo C (29 giugno, Dortmund) - Sky e RaI

Vincente gruppo F vs 3^ gruppi A/B/C (1 luglio, Francoforte) - Sky e Rai

2^ gruppo D vs 2^ gruppo E (1 luglio, Dusseldorf) - Sky

Vincente gruppo E vs 3^ gruppi A/B/C/D (2 luglio, Monaco) - Sky

Vincente gruppo D vs 2^ gruppo F (2 luglio, Lipsia) - Sky e Rai

Vincente gruppo C vs 3^ gruppo D/E/F (30 giugno, Gelsenkirchen)

2^ gruppo A vs 2^ gruppo B (29 giugno, Berlino) - Sky

Quarti di finale

Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 2 (5 luglio, Stoccarda) - Sky e Rai

Vincente Ottavo 3 vs Vincente Ottavo 4 (5 luglio, Amburgo) - Sky e Rai

Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 6 (6 luglio, Berlino) - Sky e Rai

Vincente Ottavo 7 vs Vincente Ottavo 8 (6 luglio, Dusseldorf) - Sky e Rai

Semifinali

Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 2 (9 luglio, Monaco di Baviera) - Sky e Rai

Vincente Quarto 3 vs Vincente Quarto 4 (10 luglio, Dortmund - Sky e Rai

Finale

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 (14 luglio, Berlino) - Sky e Rai

Europei in tv

Un mese di partite e di alto spettacolo per gli appassionati che potranno godersi gli Europei di calcio 2024 sia a pagamento che in chiaro. La Pay tv satellitare Sky avrà l’esclusiva italiana di tutte e 51 le partite dell'Europeo in diretta e saranno visibili sia sui canali Sky Sport sia sui canali Sky Calcio. In streaming è disponibile il servizio Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, la Rai ha acquistato i diritti dei cosiddetti best match e trasmetterà in diretta 31 match sui 51 totali. Il quartier generale sarà Casa Azzurri e oltre alle dirette delle partite ci saranno gli approfondimenti con Notti Europee, Dribbling Europei e Diretta Azzurra.