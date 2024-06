Spalletti crede in un’Italia di giganti ed eroi. Insidia Albania, Gigio vuole altre notti magiche

Lo stadio del ’Muro Giallo’, la Südtribüne da 24mila spettatori che palpita sempre a mille per il Borussia Dortmund, che ora prova a colorarsi d’azzurro. L’Europa spesso ci chiede rigore, siamo noi a stasera a chiederle una magia. Come tre anni fa, quando ci inventammo la scalata sul tetto del calcio continentale con una alchimia tanto misteriosa quanto sublime.

Ore 21: c’è l’Albania al primo esame per Spalletti, e per i suoi ragazzi, presi da una decina di mesi sotto la sua ala di conduttore saggio e illuminato dopo lo choc dell’addio di Mancini: il condottiero dell’impresa impossibile portata a termine.

Sono passati tre anni dalla notte magica di Wembley. Ed è successo di tutto, nel frattempo. Compresa la sciagurata eliminazione dall’ultimo Mondiale. Di quella squadra che trionfò nel salotto di casa dei ’maestri’ del football non sono rimasti in molti: si contano sulle dita di una mano. Tra questi, Gigio Donnarumma. "Lo spirito è quello di tre anni fa – garantisce il portiere del Psg, eroe pararigori allora – Questa con l’Albania è la sfida più insidiosa. è un gruppo molto difficile, dobbiamo stare sul pezzo".

E il ct, poi, affronta la sfida con un sorriso fiducioso e sincero. Nelle dichiarazioni aggiunge alla consueta filosofia una robusta dose di retorica. Rivolto ai 60 milioni di tifosi che immagina già col cuore rivolto agli azzurri, dice che "in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come dieci volte in un club".

Barella, recuperato, scalpita per un posto: difficilmente gli sarà negato viste le sue imprescindibili qualità. Si partirà con ogni probabilità con la difesa a quattro: giusto la traccia di partenza, nel calcio armonico e fluido di Luciano. La trequarti con Chiesa, Frattesi e Pellegrini somma come poche altre dinamismo e idee. Davanti c’è Scamacca: dopo l’Europa League con l’Atalanta, vuole sentirsi ancora un bomber continentale. In fondo alla strada c’è Berlino, con quei ricordi mondiali vecchi ormai di diciotto anni. Il potere di sognare, sull’altalena dei nostri risultati, non ci è mai venuto meno.