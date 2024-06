Europei di calcio 2024, l'analisi girone per girone: la guida completa

Scatta Euro 2024. La formula prevede sei gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificano per gli ottavi di finale. A queste 12 selezioni si aggiungeranno anche le quattro migliori terze, così da comporre il quadro completo della fase a eliminazione diretta.

Al via gli Europei di calcio 2024

I gironi

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

Il girone A

È il girone dove sono stati inseriti i padroni di casa della Germania, che si presentano ai nastri di partenza con i favori del pronostico per quanto concerne la corsa al primo posto. Dietro i tedeschi, la Svizzera sembra in grado di poter avere la meglio rispetto alla Scozia e all'Ungheria, vista anche la maggiore esperienza degli elvetici in tornei di questo tipo.

Il girone B

L'Italia non avrà un cammino facile, sin dalla fase a gironi. Già, perché a farle compagnia nel raggruppamento B, oltre all'Albania, ci sono Spagna e Croazia. Le Furie Rosse non saranno forse la Nazionale dominante di qualche anno fa, ma hanno talento e puntano almeno a ripetere il risultato ottenuto tre anni fa ad Euro 2020, quando furono fermate in semifinale proprio dagli Azzurri. Modric e compagni invece vengono dal terzo posto conquistato agli scorsi Mondiali.

Il girone C

L'Inghilterra parte nettamente in pole rispetto alle altre contendenti. La selezione allenata da Gareth Southgate ha davvero tutto per arrivare fino in fondo, compresa la voglia di rivalsa dopo la finale persa in casa nel 2021 contro l'Italia. Alle sue spalle si annuncia un duello fino all'ultimo respiro fra Danimarca e Serbia, mentre più staccata c'è la Slovenia.

Il girone D

Sicuramente il girone - almeno sulla carta - più spettacolare dei sei in programma. La Francia, assieme all'Inghilterra, è la candidata principale per la vittoria finale per l'impressionante rosa a disposizione del ct Didier Deschamps, reduce dalla finale persa allo scorso Mondiale. A provare a guastare i piani ai Bleus nella corsa al primo posto del girone ecco l'Olanda, un giusto mix fra giocatori esperti e giovani di talento. Guai però sottovalutare la Polonia e l'Austria (arrivata fino ai quarti a Euro 2020), che si candidano entrambe almeno ad essere una delle migliori terze.

Il girone E

Il Belgio sembra destinato ad avere vita facile nel girone E. Le altre selezioni che compongono questo raggruppamento hanno infatti qualcosa in meno - sotto ogni punto di vista - rispetto ai Diavoli Rossi, che ad Euro 2020 furono eliminati ai quarti di finale dall'Italia. L'Ucraina è potenzialmente la favorita per la seconda piazza davanti alla Slovacchia di Francesco Calzona. Meno chances invece per la Romania.

Il girone F

Per la vetta della classifica in pole c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, favorito rispetto ad una Turchia (guidata in panchina da Vincenzo Montella) annunciata come una delle potenziali sorprese in questa manifestazione. Se la Georgia sembra spacciata, lo stesso non si può assolutamente dire della Repubblica Ceca, che proverà a lottare fino all'ultimo almeno per la seconda posizione.

