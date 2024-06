L’Inghilterra a Euro 2024: focus su una delle favorite degli Europei

La nazionale inglese allenata da Southgate è la testa di serie del girone C, con Serbia, Danimarca e Slovenia.

Sommario

Gareth Southgate è l'allenatore della prima squadra dell’Inghilterra, inizialmente promosso ad interim, da settembre 2016. L'ex il difensore centrale di Crystal Palace, Aston Villa e Middlesbrough, che ha ben 57 presenze per il suo paese. Ha assunto anche il ruolo di allenatore della nazionale Under-21 dal 2013.

L'Inghilterra è fra le favorite per la vittoria finale

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Jude Bellingham: Nato il 29 giugno 2003 a Stourbridge, il giovane trequartista inglese comincia a mostrare le sue qualità al Birmingham City, squadra militante nella Championship inglese. Basta una stagione per essere notato e acquistato dai tedeschi del Borussia Dortmund, dove il suo rendimento cresce in maniera esponenziale anno dopo anno. Vince una Coppa di Germania nella sua prima stagione, ma perde il Meisterschale all’ultima giornata di Bundesliga 2022/23 non riuscendo a portare il titolo di Germania a Dortmund. Nonostante questo, termina l’annata con 8 goal e 5 assist in 31 partite e viene premiato come miglior giocatore della stagione. Questi numeri lo portano, nell’anno successivo, alla corte di Carlo Ancelotti diventando il secondo acquisto più costoso nella storia del Real Madrid, alle spalle del belga Eden Hazard. Dopo solamente un anno, il 20enne trequartista è riuscito a vincere la Liga, la Supercoppa di Spagna e la Champions League ed è tra i possibili candidati a vincere il prossimo Pallone d’oro. Dopo aver perso la finale degli scorsi Europei, Jude ha tutte le carte in regola per poter trascinare la sua Nazionale alla vittoria, potendo anche contare su giocatori importanti come Rice, Foden, Kane, Saka e Palmer.

Euro precedenti: 10/16, più recente EURO 2020

Euro migliore: 2ª Classificata (2020)

Euro 2020: Secondo classificato