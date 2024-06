La Danimarca agli Europei 2024, rosa e giocatore chiave: tutto quello che c’è da sapere

La Danimarca è inserita nel gruppo C di Euro 2024: Kjaer e compagni affronteranno Inghilterra, Serbia e Slovenia econ l’obiettivo di superare il turno

Sommario

Kasper Hjulmand ha vissuto momenti contrastanti da quando è subentrato come allenatore della Danimarca nel 2020. L'ex difensore ha ottenuto grandi applausi dopo aver guidato la sua nazione alle semifinali di Euro 2020, ma la sua squadra ha poi finito come ultima nel girone della Coppa del Mondo 2022 dopo non essere riuscita a vincere nessuna delle loro tre partite. Dopo una tranquilla qualificazione a Euro 2024, Hjulmand è fiducioso nel guidare la sua squadra nelle fasi a eliminazione diretta di nuovo in questa Europeo.

La Danimarca ha grandi ambizioni

Portieri: Mads Hermansen (Leicester), Frederik Rønnow (Union Berlin), Kasper Schmeichel (Anderlecht)

Difensori: Joachim Andersen (Crystal Palace), Alexander Bah (Benfica), Andreas Christensen (Barcelona), Mathias Jørgensen (Brentford), Simon Kjaer (AC Milan), Rasmus Kristensen (Roma), Victor Kristiansen (Bologna), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Jannik Vestergaard (Leicester)

Centrocampisti: Jacob Bruun Larsen (Burnley), Thomas Delaney (Anderlecht), Anders Dreyer (Anderlecht), Christian Eriksen (Manchester United), Morten Hjulmand (Sporting CP), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford)

Attaccanti: Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Anderlecht), Rasmus Højlund (Manchester United), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Wolfsburg)

Christian Eriksen: Nato a Middelfart nel 1992, il centrocampista danese si è fatto parecchio notare nel calcio che conta quando era tra le file dell’Ajax, giocando in Eredivise. L’ultima stagione in Olanda in 33 partite ha realizzato ben 10 goal e 16 assist in 33 partite, prima di essere acquistato dagli inglesi del Tottenham Hotspur. Sette sono le stagioni passate nel club londinese dove, pur non vincendo trofei con il club, riesce ad essere eletto come miglior giocatore danese per tre anni di fila. Nel Gennaio del 2020, nonostante l’arrivo di José Mourinho come allenatore degli Spurs, la sua volontà è quella di cambiare e viene acquistato dall’Inter di Antonio Conte, con cui vince uno scudetto l’anno successivo. Inutile ricordare la brutta vicenda passata durante gli scorsi Euro 2020, ma quell’evento lo obbliga ad abbandonare il campionato italiano e, dopo una piccola parentesi al Brentford, si trasferisce al Manchester United, dove milita tutt’ora. Trequartista rapido e con una grande tecnica, toccherà a lui muovere il gioco dei danesi e innescare la giovane punta, nonché compagno di squadra in Inghilterra Rasmus Højlund, ex giocatore dell’Atalanta.

Euro precedenti: 9/16, più recente EURO 2020

Euro migliore: Vincitori (1992)

Euro 2020: Semifinali