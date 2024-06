Europei di calcio 2024, la Serbia di Milinkovic-Savic e Vlahovic vuole stupire

La Serbia dovrà affrontare Inghilterra, Slovenia e Danimarca durante la fase a gironi del gruppo C di Euro 2024

Una volta capitano della Jugoslavia come giocatore, Dragan Stojković ha iniziato la sua carriera da allenatore in Asia, prendendo in carico la squadra giapponese Nagoya Grampus tra il 2008 e il 2013 e la squadra cinese Guangzhou R&F dal 2015 e il 2020. È tornato in Europa nel 2021 accettando l’incarico di CT della Serbia, guidandoli fino alla Coppa del Mondo 2022, dove hanno concluso la loro avventura come ultimi nel loro girone. Nonostante ciò, una fase di qualificazione abbastanza tranquilla ha alimentato le speranze di arrivare almeno alla fase a eliminazione diretta di EURO 2024.

Portieri: Vanja Milinković-Savić (Torino), Đorđe Petrović (Chelsea), Predrag Rajković (Mallorca)

Difensori: Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Milenković (Fiorentina), Filip Mladenović (Panathinaikos), Strahinja Pavlović (Salzburg), Uroš Spajić (Crvena zvezda), Nemanja Stojić (TSC), Miloš Veljković (Werder Bremen)

Centrocampisti: Veljko Birmančević (Sparta Praha), Mijat Gaćinović (AEK Athens), Nemanja Gudelj (Sevilla), Ivan Ilić (Torino), Saša Lukić (Fulham), Nemanja Maksimović (Getafe), Srdjan Mijailović (Crvena zvezda), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Vujadin Samardžić (Udinese)

Attaccanti: Luka Jović (Milan), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Mitrović (Al-Hilal), Petar Ratkov (Salzburg), Dušan Tadić (Fenerbahçe), Dušan Vlahović (Juventus), Andrija Živković (PAOK)

Dusan Vlahovic guiderà l'attacco della Serbia

Dušan Vlahović: Nato a Belgrado nel 2000, la carriera ad alti livelli di Vlahović comincia nel 2016, quando viene acquistato dal Partizan. Dopo due anni in Serbia, l’occasione per crescere e migliorare gli viene offerta dalla Fiorentina, che acquista e porta in Italia il giovane attaccante. Grazie alle ottime prestazioni nel campionato primavera, viene convocato in prima squadra debuttando contro l’Inter alla 6ª giornata di Serie A entrando nei minuti finali. La stagione successiva, 2019/20, comincia a guadagnare sempre più minuti e giocando qualche partita anche da titolare, terminando la stagione con 6 reti realizzate. È l’anno 2020/21 però quello della consacrazione, dove in 37 partite giocate riesce a mettere a segno 21 gol. Anche la stagione successiva parte molto forte e a gennaio accetta il trasferimento alla Juventus, club in cui milita ancora oggi. A 24 anni, i numeri di Vlahović sono molto positivi, nonostante qualche stagione in cui ha fatto difficoltà. La giovane punta serba è comunque molto strutturata fisicamente e in diverse occasioni ha anche mostrato grandissima tecnica con e senza palla al piede. Le aspettative che si sono create su di lui sono sempre molto alte e tali rimangono anche per i prossimi Europei in Germania.

Euro precedenti: 5*/16, più recente EURO 2000

Euro migliore: 2ª classificata (1960, 1968)**

Euro 2020: non si è qualificata

*compresa la Jugoslavia

**come Jugoslavia