Euro 2024, tutti i segreti della Slovenia: rosa, allenatore e giocatore chiave

La Slovenia, sorteggiata nel girone C di Euro 2024, affronterà Inghilterra, Serbia e Danimarca.

Sommario

Questo è il secondo incarico di Matjaž Kek come Commissario tecnico della nazionale slovena. Dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore del Maribor, Kek è stato nominato per la prima volta CT della Slovenia nel 2007 e ha preso il comando durante la Coppa del Mondo 2010, in cui la sua squadra è arrivata terza nel loro girone. Dopo altre avventure in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad e in Croazia come allenatore del Rijeka, Kek è tornato al comando della nazionale slovena nel 2018, e ora si è assicurato la partecipazione del suo paese al campionato europeo, cosa che non accadeva da 24 anni.

Portieri: Vid Belec (APOEL), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Igor Vekić (Vejle)

Difensori: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznań), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Sochi), Erik Janža (Górnik Zabrze), Žan Karničnik (Celje), Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz), Petar Stojanović (Sampdoria)

Centrocampisti: Timi Elšnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Tomi Horvat (Sturm Graz), Josip Iličić (Maribor), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodø/Glimt)

Attaccanti: Žan Celar (Lugano), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Bordeaux)

L'attaccante Benjamin Sesko

Benjamin Šeško: Nato nel maggio del 2003, Šeško è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo. Fresco di rinnovo con il Lipsia fino al 2029, in questi mesi è stato corteggiato da numerosi club di tutta Europa. Ennesimo capolavoro realizzato dalle squadre europee della Red Bull con l’ennesimo talento fatto crescere prima al RB Salisburgo in Austria, dove nella stagione 2022/23 ha siglato ben 16 gol in 30 partite e poi fatto immediatamente sbocciare nel club tedesco del RB Lipsia dove, oltre ad aver segnato 14 reti in 31 partite di Bundesliga, ha conquistato anche la Supercoppa di Germania. Centravanti puro, con il suo 1.95 m riesce a tenere la posizione con molta facilità, ma al tempo stesso ha come altra dote una rapidità nei movimenti molto buona. A soli 21 anni lo sloveno potrebbe brillare ancora di più e rendersi un grande protagonista ai prossimi Europei in Germania.

Euro precedenti: 1/16, più recente Euro 2000

Euro migliore: Fase a gironi (2000)

Euro 2020: non si è qualificato