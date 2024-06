Europei di calcio 2024: la Romania può diventare la sorpresa? Analisi della squadra di Iordanescu

La Romania affronterà Belgio, Slovacchia e Ucraina nel gruppo E di Euro 2024.

Sommario

Edward Iordănescu si è guadagnato una reputazione come allenatore vincendo tre trofei mentre era alla guida del CFR Cluj dal dicembre 2020 al giugno 2021. È stato nominato allenatore di Romania nel gennaio 2022 e ha guidato la nazionale alla loro quinta partecipazione agli Europei di calcio dopo aver mancato la qualificazione ad Euro 2020. la sua squadra è rimasta imbattuta durante la qualificazione nel Gruppo I.

Portieri: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

Difensori: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

Centrocampisti: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

Attaccanti: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari).

Radu Dragusin

Radu Drăguşin: Nato a Bucarest nel 2002, è arrivato in Italia grazie alla Juventus che lo ha acquistato nell’estate del 2018 per integrarlo nella rosa dell’U17. Dopo aver fatto tutta la trafila nel club bianconero, arrivando in prima squadra nella stagione 2020/21, comincia ad essere mandato in prestito per avere sempre più minuti e fare esperienza nel campionato italiano. Sampdoria, Salernitana e poi al Genoa in serie B, dove con il club del grifone riesce ad ottenere la promozione in serie A. Viene così riscattato dal club di Genova, diventando un punto di riferimento della retroguardia e realizzando anche due reti durante il girone d’andata. A gennaio accetta l’interesse del Tottenham, trasferendosi nel club londinese a titolo definitivo, giocando solo 9 partite, quattro da titolare e le restanti piccole apparizioni. Drăguşin, nonostante abbia giocato meno dal suo ultimo trasferimento, resta un punto fermo della sua Nazionale. Difensore centrale roccioso e sempre attento nei suoi interventi, diventa un grande valore aggiunto per la sua squadra in occasione dei calci piazzati avendo anche un ottimo colpo di testa. A soli 22 anni ha tutte le carte in regola per poter disputare un grande Europeo.

Euro precedenti: 5/16, più recente Euro 2016

Euro migliore: quarti di finale (2000)

Euro 2020: non si è qualificato