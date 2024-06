Euro 2024: la Francia di Mbappé è una corazzata: Deschamps non può fallire

La Nazionale francese campione del mondo in Russia nel 2018 fa parte del girone D insieme a Olanda, Austria e Polonia.

Didier Deschamps si è guadagnato la reputazione di “icona del calcio francese” sia come giocatore che come allenatore. Ha capitanato la Francia alla vittoria sia alla Coppa del Mondo 1998 che a EURO 2000 da giocatore come centrocampista difensivo, per poi intraprendere la carriera da allenatore di successo a Monaco, Juventus e Marsiglia, prima di raggiungere il ruolo di commissario tecnico della nazionale francese. Ha vinto la Coppa del Mondo 2018 con i Bleus, ma ha subito la delusione delle sconfitte nelle finali di EURO 2016 e della Coppa del Mondo 2022, e questa volta sarà con la speranza di poter aggiungere un altro titolo al suo numeroso palmarés.

Portieri: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Difensori: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)

Attaccanti: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé: La scelta appare scontata. Nato nel 1998 a Parigi, Kylian Mbappé è senza alcun dubbio da considerare tra i giocatori più forti nel panorama mondiale. Nella sua seconda stagione all’AS Monaco è stato tra i protagonisti che hanno portato il club francese in semifinale di Uefa Champions League e a vincere la Ligue 1 contro la corazzata del PSG, club che lo acquista immediatamente l’anno successivo ad una cifra spaventosa, circa 180 milioni di Euro. In 7 anni con i parigini vince tutti i trofei francesi, oltre al titolo di capocannoniere della Ligue 1 ogni anno, ma il trofeo più importante della sua carriera è senza dubbio il Mondiale vinto con la Francia in Russia nel 2018. Sicuro il suo trasferimento al Real Madrid a parametro zero, l’attaccante francese ha come prossimo obiettivo quello di vincere la sua prima Champions League, ma prima c’è senza dubbio la volontà di conquistare l’Europeo con la Francia, altro trofeo mancante nella sua bacheca.

Euro precedenti: 10/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: Vincitori (1984, 2000)

Euro 2020: Ottavi