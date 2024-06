Europei 2024, Austria mina vagante nel girone di ferro

L’Austria di Ralf Rangnick farà parte del gruppo D di Euro 2024 con Francia, Olanda e Polonia.

Sommario

L'esperto Ralf Rangnick ha preso in carico l'Austria nel maggio 2022. Ha precedentemente allenato una serie di squadre di alto profilo della Bundesliga tedesca come Stoccarda, Schalke e Lipsia. Rangnick è stato anche allenatore ad interim della squadra inglese di Premier League Manchester United per cinque mesi tra dicembre 2021 e maggio 2022 prima di assumere l'incarico in Austria.

Portieri: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brøndby)

Difensori: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)

Attaccanti: Marko Arnautović (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)

Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer: Classe 1994, la carriera di Sabitzer è piena di grandi club, nonostante le prestazioni altalenanti dell’austriaco. Giocatore lanciato dal RB Lipsia, ma aiutato soprattutto dal prestito al RB Salisburgo, nel 2017 vince il premio di calciatore austriaco dell’anno. Passa ben 6 stagioni al Lipsia, viene poi acquistato dal Bayern Monaco, prestito al Manchester United e infine segnato dal Borussia Dortmund, con cui arriva in finale di Uefa Champions League. Centrocampista centrale, in carriera è stato un giocatore molto duttile arrivando a giocare anche su entrambe le fasce come terzino, ma il numero maggiore di reti realizzate sono arrivate quando è stato impiegato come ala destra. Senza dubbio è uno dei giocatori su cui Rangnik fa maggiore affidamento.

Euro precedenti: 3/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: Ottavi di finale (2020)

Euro 2020: Ottavi di finale