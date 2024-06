L’Olanda a Euro 2024, l’analisi sugli orange allenati da Koeman: giocatori e precedenti agli Europei

L’Olanda fa parte del girone D di Euro 2024 insieme a Polonia, Austria e Francia.

Considerato uno dei migliori centravanti di tutti i tempi, Ronald Koeman è stato un giocatore cruciale della squadra olandese che ha vinto EURO ’88. Vanta di una buona carriera da allenatore avendo preso in carico squadre del calibro di Ajax, Benfica, Barcellona e molte altre. Tra i suoi trofei da allenatore troviamo tre titoli olandesi di Eredivise e due coppe spagnole.

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ian Maatsen (Dortmund/Chelsea) Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético de Madrid), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Dortmund), Xavi Simons (Leipzig), Wout Weghorst (Hoffenheim), Joshua Zirkzee (FC Bologna)

Virgil van Dijk, capitano dell'Olanda

Virgil van Dijk: Due stagioni al Celtic Glasgow, tre al Southampton in Inghilterra e poi la storia fatta al Liverpool con Jürgen Klopp allenatore. Acquistato dai Reds durante il mercato di gennaio, il difensore olandese si è presentato alla sua prima partita ad Anfield segnando in FA Cup, allo scadere, nella partita contro l’Everton, conosciuta anche come “Derby del Merseyside”. Da allora, nella difesa a 4 dell’allenatore tedesco, un posto è sempre stato occupato dall’attuale capitano della nazionale olandese. In sette stagioni ha conquistato una Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club, FA Cup, Carabao Cup, Premier League e, a livello personale, un Uefa Men's Player of the Year. Il difensore classe ’91 sarà dunque il perno della difesa degli “Orange” durante Euro 2024 e farà il possibile per migliorare il rendimento degli scorsi Europei di calcio.

Euro precedenti: 10/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: Vincitori (1988)

Euro 2020: Ottavi