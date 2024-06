Europei di calcio 2024, alla scoperta del Belgio di Domenico Tedesco

La Nazionale belga fa parte del girone E insieme a Slovacchia, Romania e Ucraina.

Sommario

Domenico Tedesco è stato nominato successore di Roberto Martínez nel febbraio 2023. L'allenatore italo-tedesco ha precedentemente preso il comando di Schalke, Spartak Mosca e Lipsia, con la quale ha vinto anche una coppa di Germania durante la stagione 2021/22.

Romelu Lukaku

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton), Matz Sels (Nottingham Forest)

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Orel Mangala (Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Leandro Trossard (Arsenal), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atlético de Madrid)

Attaccanti: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Loïs Openda (Leipzig)

Kevin De Bruyne: Non servono molte parole per spiegare il perché KDB è un giocatore chiave per il Belgio, il suo palmarès parla per lui. In Belgio, con il Genk, ha vinto un campionato, una Coppa del Belgio e una Supercoppa. Al Wolfsburg in Germania ha conquistato una coppa di Germania e una Supercoppa, mentre al Manchester City ha alzato 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 2 FA Cup, 1 Uefa Champions League, Supercoppa Uefa e Mondiale per Club, oltre ad essere stato nominato per 2 volte giocatore della stagione. Portato in Inghilterra dal Chelsea nel 2012, il suo rapporto con José Mourinho non è mai sbocciato e, dopo un solo anno e mezzo, viene ceduto al Wolfsburg. L’anno in Germania è quello della consacrazione per il centrocampista che, nell’estate del 2015, viene acquistato dal Manchester City. Sotto l’ala protettiva di Pep Guardiola, De Bruyne è diventato per molti il miglior centrocampista al mondo.

Euro precedenti: 6/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: 2ª Classificata (1980)

Euro 2020: Quarti di finale