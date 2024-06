L’Ucraina agli Europei 2024, guida completa: giocatori, stella e precedenti

La nazionale Ucraina, per poter accedere alle fasi finali di Euro 2024, dovrà prima passare il girone E superando Belgio, Slovacchia e Romania.

Serhiy Rebrov e Andriy Shevchenko hanno iniziato come partner alla Dynamo Kiev e stanno ancora una volta lavorando in tandem; Rebrov è allenatore della squadra nazionale mentre Shevchenko è responsabile della Federcalcio ucraina (UAF). Il capocannoniere di tutti i tempi della Premier League ucraina con 123 gol, Rebrov ha allenato Dynamo, Ferencváros e Al-Ain degli Emirati Arabi Uniti per i titoli nazionali.

Portieri: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica)

Difensori: Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr), Vitaliy Mykolenko (Everton), Oleksandr Svatok (Dnipro-1), Maksym Talovierov (LASK), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Centrocampisti: Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Viktor Tsygankov (Girona), Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk)

Attaccanti: Artem Dovbyk (Girona), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Vladyslav Vanat (Dynamo Kyiv), Roman Yaremchuk (Valencia)

Artem Dovbyk

Artem Dovbyk: Classe 1997, l’attaccante ucraino ha girato diverse squadre, giocando per diverso tempo nel campionato danese prima con il FC Midtjylland, con cui vince due scudetti e successivamente con il Sönderjyske Reserves. Nell’agosto del 2020 torna in Ucraina, acquistato dal Dnipro. La prima stagione in patria è abbastanza sottotono, mentre nella seconda realizza 14 goal in 17 partite. Il terzo anno segna però la svolta della sua carriera, perché in 30 presenze mette a segno ben 24 reti, numeri che non passano inosservati e ad agosto 2023 lascia nuovamente l’Ucraina per andare a giocare in Spagna, nel Girona. La stagione del club spagnolo sorprende chiunque, passano molti mesi in testa alla classifica giocandosi La Liga alla pari con i top club del calibro di Barcellona e Real Madrid. Nonostante il sogno scudetto non si concretizzi, il piccolo club chiude la stagione al terzo posto con 81 punti in classifica, solo quattro in meno del Barcellona e davanti all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, qualificandosi per la prossima Champions League. Dovbyk è stato un uomo chiave in questa stagione, realizzando 24 reti in 36 partite e ora è pronto a portare i suoi goal in Nazionale in vista di Euro 2024.

Euro precedenti: 3/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: quarti di finale (2020)

Euro 2020: quarti di finale