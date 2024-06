Favoriti girone E a Euro 2024: Belgio in pole, Ucraina in prima fila

Roma, 5 giugno 2024 - Il Belgio si presenta come probabile mattatore del gruppo E di Euro 2024. I Diavoli Rossi sbarcheranno in Germania dopo aver tracciato un percorso netto durante le qualificazioni, con zero sconfitte incassate in otto gare. Ad opporsi alla squadra di Domenico Tedesco in questo raggruppamento saranno l'Ucraina, la Romania e la Slovacchia, le quali partono per ovvie ragioni con gli sfavori del pronostico, ma che cercheranno di strappare il secondo posto utile per procedere alla fase ad eliminazione diretta.

L'ultima passerella della generazione d'oro

C'era una volta il Belgio dei campioni, che campioni in nazionale, però, non sono mai diventati. La generazione d'oro del calcio belga è giunta ormai agli sgoccioli del proprio splendore: della forte compagine - almeno sulla carta - che ha disputato tutti i maggiori tornei internazionali a partire dai Mondiali del 2014, sono ormai rimasti in pochi. Domenico Tedesco ha ricevuto in eredità una nazionale che si ritrova dinnanzi all'inizio di un ricambio generazionale, ma che potrà ancora contare sullo zoccolo duro dei fenomeni di questo decennio appena trascorso, i quali hanno raccolto meno di quanto ci si potesse aspettare. Vertonghen, Witsel, De Bruyne e Lukaku saranno i più esperti della spedizione di Euro 2024, accompagnati dal talento dei più giovani e ruspanti De Ketelaere, Doku e Openda. I risultati conquistati finora danno merito ai Diavoli Rossi e al lavoro di Tedesco: dodici partite disputate tra match ufficiali e amichevoli, nessuna sconfitta incassata e uno score di sei vittorie e due pareggi durante le qualificazioni per questi europei. Lukaku si è riscoperto trascinatore della patria, con quattordici gol realizzati su un totale di ventidue segnati dalla propria squadra. Dopo la delusione di Euro 2020, quando ad eliminare il Belgio fu l'Italia ai quarti di finale, quest'estate l'obiettivo sarà rientrare nuovamente almeno tra le prime otto.

La bagarre per il secondo posto

Verosimilmente, dunque, Ucraina, Romania e Slovacchia dovranno giocare per conquistare il secondo posto del gruppo. La più attrezzata tecnicamente è l'Ucraina, nonostante sia stata l'ultima a staccare il pass per volare in Germania. Dopo aver pareggiato contro l'Italia nell'ultima giornata delle qualificazioni, ha dovuto superare il turno dei play-off per conquistarsi l'accesso ad Euro 2024, dove ha superato con merito prima la Bosnia in semifinale e poi l'Islanda in finale. Tra i nomi che spiccano maggiormente nella nazionale di Serhiy Rebrov ci sono Lunin, protagonista con il Real Madrid per via dell'infortunio di Courtois, Zinchenko, Mudryk, Malinovskyi e Dovbyk. Il talento non manca, le idee di gioco neanche. Sarà così molto complicato per la Romania e la Slovacchia superare il turno. La nazionale di Calzona potrà contare su nomi conosciuti come Kucka, Lobotka e Suslov, mentre quella di Iordanescu avrà tra le proprie fila dei giocatori passati per l'Italia come Dragusin, Marin e Mihaila.

Il calendario del gruppo E

17 giugno: Romania-Ucraina (Monaco, 15:00) 17 giugno: Belgio-Slovacchia (Francoforte, 18:00) 21 giugno: Slovacchia-Ucraina (Düsseldorf, 15:00) 22 giugno: Belgio-Romania (Colonia, 21:00) 26 giugno: Slovacchia-Romania (Francoforte, 18:00) 26 giugno: Ucraina-Belgio (Stoccarda, 18:00)