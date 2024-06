Euro 2024, guida al girone F: Portogallo davanti a tutti, occhio alla Turchia

Roma, 6 giugno 2024 - Il Portogallo si colloca di diritto come squadra favorita al passaggio del turno nel girone F di Euro 2024. I lusitani sono stati sorteggiati assieme a Turchia, Repubblica Ceca e Georgia, in un gruppo che per loro non dovrebbe essere troppo complicato da superare da capolista. Le insidie per la compagine guidata da Roberto Martinez potrebbero essere rappresentate soprattutto dai turchi di Vincenzo Montella, da poco impegnati in una amichevole contro l'Italia di Luciano Spalletti.

Le favorite per il passaggio del turno

Portogallo e Turchia sono sulla carta le due favorite per approdare alla fase finale di Euro 2024 in questo girone F. I portoghesi hanno avuto un percorso netto durante le qualificazioni al torneo, dove hanno raccolto ben dieci vittorie in altrettante partite, sbaragliando letteralmente la concorrenza. I turchi di Vincenzo Montella, in sella alla panchina della nazionale da quattro partite, hanno avuto un percorso simile e hanno concluso al primo posto il proprio gruppone. Tra le fila dei lusitani i nomi dei convocati sono celebri e di grande spessore: l'intramontabile Cristiano Ronaldo farà da chioccia a Joao Felix, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Rafa Leao, giocatori ancora giovani ma con tanta esperienza internazionale. Tra i più esperti si annoverano anche titolarissimi come Bruno Fernandes, Ruben Dias e Joao Cancelo, che arricchiscono la rosa di qualità e la pongono certamente tra le migliori sei della manifestazione. La Turchia potrà contare su un gruppo che ad Euro 2020 era chiamato a stupire, ma che aveva fallito miseramente. Tre sconfitte nella fase a gironi, un solo gol realizzato e un'estrema delusione avevano investito la squadra allora guidata da Senol Gunes, che fino a quel momento aveva perso solo tre partite in ventisei apparizioni. Il mancato accesso ai Mondiali del Qatar è stata poi la mazzata che sembrava aver messo al tappeto le ambizioni di questa nazionale, che ora però sembra essere tornata in buona forma. Tra i convocati spiccano i nomi di Celik, Demiral e l'ex Sassuolo Muldur in difesa, mentre il centrocampo sarà trainato da Calhanoglu. I giovani più interessanti e che potrebbero dare una marcia in più sono Yildiz della Juventus e Arda Guler del Real Madrid.

Le due sfavorite

Di fronte a due squadre così attrezzate, l'impresa per Repubblica Ceca e Georgia appare davvero ardua. Una delle due potrebbe tentare di conquistare più punti possibile per accedere alla fase finale come una delle migliori terze, e per questo ruolo i cechi sembrano più pronti. La Georgia potrebbe trasformarsi nella cenerentola della competizione, trascinata dal talento di Kvicha Kvaratskhelia, unico vero giocatore di qualità internazionale presente in rosa. Il percorso di qualificazione è stato travagliato per i ragazzi di Willy Sagnol, che hanno vinto ai play-off contro il Lussemburgo e la Grecia per assicurarsi la prima storica partecipazione alla fase finale di un europeo. La Repubblica Ceca, dal canto proprio, viene dall'ottima esperienza di Euro 2020, dove fu eliminata solo ai quarti di finale dalla Danimarca. Saltati i Mondiali in Qatar, per i quali non si sono qualificati, i ragazzi di Hasek proveranno nuovamente a stupire con Schick e Hlozek a guidare il reparto offensivo.

Il calendario del girone F

18 giugno: Turchia-Georgia (Dortmund, 18:00) 18 giugno: Portogallo-Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) 22 giugno: Georgia-Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) 22 giugno: Turchia-Portogallo (Dortmund, 18:00) 26 giugno: Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo, 21:00) 26 giugno: Georgia-Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) Leggi anche: L'Italia Under 17 vince gli Europei di categoria