Europei 2024, ecco il girone C: Inghilterra favorita, ma occhio alla Danimarca

L'Inghilterra di Gareth Southgate parte con i favori del pronostico per conquistare il primo posto nel Girone C di Euro 2024. La nazionale dei Tre Leoni è una delle più acclamate alla vigilia della competizione ed è tra le più quotate per la vittoria del torneo. Reduce dalla finale persa contro l'Italia ad Euro 2020, la squadra inglese ha nel reparto offensivo le sue doti migliori, ma prima di pensare alla fase ad eliminazione diretta dovrà superare le sue prime tre rivali: la Danimarca, la Serbia e la Slovenia.

Le gerarchie del Girone C

L'Inghilterra, pur partendo tra le favorite per la vittoria del torneo, deve fare i conti con alcune incertezze per la lista dei convocati. Gareth Southgate ha avuto il suo bel da fare nello scegliere con cura i 33 pre-convocati, dai quali sono stati esclusi pezzi da novanta come Jordan Henderson (che ha perso il posto andando a giocare, ad inizio stagione, in Arabia Saudita), Reece James, Ben Chilwell e Raheem Sterling. Il reparto offensivo è quello che offre più abbondanza per il CT inglese, il quale potrà contare sulla superstar Jude Bellingham e su giocatori di livello assoluto come Harry Kane e Phil Foden. Relativamente al passaggio del girone, dunque, i dubbi sono pochi, contro squadre sulla carta inferiori tecnicamente come Danimarca, Serbia e Slovenia. I danesi sono stati gli outsider di Euro 2020, edizione nella quale sono arrivati fino alle semifinali, dove proprio la nazionale dei Tre Leoni ha spento sul più bello i loro sogni di gloria. La Danimarca si pone dunque come squadra da battere per la conquista del secondo posto nel gruppo C, probabilmente insidiata dalla Serbia. La Slovenia, infatti, pur avendo svolto un cammino interessante durante le qualificazioni ad Euro 2024, appare come la compagine meno attrezzata delle quattro, nonostante possa contare su qualche calciatore di grande valore. Tra i convocati spiccano i nomi del portiere titolare dell'Atletico Madrid, Jan Oblak, di una vecchia conoscenza della Serie A come Josip Ilicic (oggi al Maribor) e di Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia. Tra i papabili titolari ci sono anche Bijol e Lovric, entrambi dell'Udinese.

Il calendario del Girone C

Il programma del gruppo C comincerà il 16 giugno, quando si affronteranno la Slovenia e la Danimarca alle ore 18 e l'Inghilterra se la vedrà in serata contro la Serbia. Il 20 giugno è prevista la seconda giornata del girone, con il big match tra le due favorite Inghilterra e Danimarca alle ore 18, precedute da Slovenia-Serbia alle ore 15. Infine, l'esito conclusivo e il passaggio del turno verranno decretati il 25 giugno, con gli ultimi incroci tra Inghilterra e Slovenia alle ore 21 e Danimarca e Serbia, che giocheranno in contemporanea come previsto dal regolamento.

16 giugno: Slovenia-Danimarca (Stoccarda, ore 18)

16 giugno: Serbia-Inghilterra (Gelsenkirchen, ore 21)

20 giugno: Slovenia-Serbia (Monaco, ore 15)

20 giugno: Danimarca-Inghilterra (Francoforte, ore 18)

25: giugno: Inghilterra-Slovenia (Colonia, ore 21)

25 giugno: Danimarca-Serbia (Monaco, ore 21)

