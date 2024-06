Euro 2024, le avversarie dell'Italia: l’analisi del girone B

Sono Spagna, Croazia e Albania le avversarie dell'Italia nel Girone B degli Europei che stanno per prendere via. Un raggruppamento di certo non dei più semplici per i nostri portacolori, costretti ad affrontare una delle loro bestie nere come la selezione delle Furie Rosse. Gli iberici, messi ko dagli Azzurri nella semifinale di Euro 2020, sono stati battuti nei confronti diretti - se si escludono le partite decise ai rigori - sono una volta negli ultimi 11 precedenti, considerate tutte le competizioni. La selezione guidata da Luis de la Fuente non sarà la Spagna di qualche anno fa, ma parliamo comunque di una squadra giovane e di talento, che ha nell'ex juventino Morata il proprio terminale offensivo. In rampa di lancia il 17enne Lamine Yamal, mentre a centrocampo il faro risponde al nome di Rodri. Rappresenta un avversario tosto anche la Croazia, ormai una certezza nelle grandi competizioni. La formazione allenata da Zlatko Dalic, che fa della solidità la propria arma principale, è reduce dal secondo posto ai Mondiali del 2018, dal terzo a quelli del 2022 e dal secondo all'ultima Nations League. Gvardiol, Brozovic e Modric: sono loro le colonne portanti dei biancorossi, che se hanno un difetto è quello di non poter vantare un attacco irresistibile. Infine, ecco l'Albania di Sylvinho, ex vice di Roberto Mancini al Manchester City prima e all'Inter poi, che nella propria rosa conta diversi calciatori militanti in Serie A: Berisha, Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Kumbulla, Asllani, Bajrami e Ramadani, oltre a Kastrati che gioca nel Cittadella. L'esordio dell'Italia sarà proprio contro l'Albania, sempre sconfitta dagli Azzurri nei quattro precedenti.

Le rose

Spagna

Portieri: David Raya (Arsenal), Alejandro Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club)

Difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Club)

Centrocampisti: Álex Baena (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris), Nico Williams (Athletic Club), Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Attaccanti: Joselu (Real Madrid), Fermín López (Barcelona), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Olmo (Leipzig), Ayoze Pérez (Betis), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona).

Croazia

Portieri: Ivica Ivušić (Pafos), Nediljko Labrović (Rijeka), Dominik Livaković (Fenerbahçe).

Difensori: Martin Erlić (Sassuolo), Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlin), Marin Pongračić (Lecce), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanišić (Leverkusen), Josip Šutalo (Ajax), Domagoj Vida (AEK Athens).

Centrocampisti: Martin Baturina (Dinamo Zagreb), Marcelo Brozović (Al-Nassr), Mateo Kovačić (Manchester City), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Modrić (Real Madrid), Mario Pašalić (Atalanta), Luka Sučić (Salzburg), Nikola Vlašić (Torino).

Attaccanti: Ante Budimir (Osasuna), Luka Ivanušec (Feyenoord), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Marco Pašalić (Rijeka), Ivan Perišić (Hajduk Split), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka).

Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Albania

Portieri: Etrit Berisha (Empoli), Elhan Kastrati (Cittadella), Thomas Strakosha (Brentford).

Difensori: Arlind Ajeti (CFR Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Iván Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ardian Ismajli (Empoli), Marash Kumbulla (Sassuolo), Enea Mihaj (Famalicão), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskva).

Centrocampisti: Amir Abrashi (Grasshoppers), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Praha), Ylber Ramadani (Lecce), Taulant Seferi (Baniyas).

Attaccanti: Jasir Asani (Gwangju), Medon Berisha (Lecce), Armando Broja (Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Ernest Muçi (Beşiktaş).

Il calendario

Prima giornata

Spagna-Croazia: 15 giugno, ore 18, Olympiastadion di Berlino;

Italia-Albania: 15 giugno, ore 21, Westfalenstadion di Dortmund;

Seconda giornata

Croazia-Albania: 19 giugno, ore 15, Volksparkstadion di Amburgo;

Spagna-Italia: 20 giugno, ore 21, Arena AufSchalke di Gelsenkirchen;

Terza giornata

Albania-Spagna: 24 giugno, ore 21, Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf;

Croazia-Italia: 24 giugno, ore 21, Red Bull Arena di Lipsia