Euro 2024, girone D ai raggi X: Francia e Olanda nel gruppo di ferro

Francia, Olanda, Polonia e Austria saranno le quattro nazionali protagoniste del "girone di ferro" di Euro 2024. Il gruppo D, infatti, è quello che presenta il tasso tecnico più elevato ed equilibrato tra le squadre sorteggiate e promette tanto spettacolo. I vicecampioni del mondo transalpini sono ovviamente i favoriti per strappare il primo slot di qualificazione in vista della fase ad eliminazione diretta, seguiti a ruota dagli oranje. Polonia e Austria, però, sono due compagini arcigne e capaci di fare punti, che potrebbero seriamente soffiare dei punti importanti alle due corazzate di Didier Deschamps e Ronald Koeman.

Kylian Mbappé, stella della Francia

Le due favorite: Francia e Olanda

Senza mezzi termini, la Francia è la favorita assoluta per la vittoria finale di Euro 2024. La nazionale guidata dall'allenatore Didier Deschamps, in sella alla panchina dei Bleus dal 2012, è quella tecnicamente più forte e variegata. A testimonianza di tale completezza ci sono anche i risultati: sconfitta in finale al Mondiale 2022 dall'Argentina di Lionel Messi, la Francia ha spazzato via le rivali nel girone di qualificazione di questi Europei, battendo per due volte anche la stessa Olanda che ritroverà nel gruppo D. Difficile citare solo qualcuna delle numerose stelle che saranno presenti nella lista dei convocati transalpini: Mbappé, Griezmann, Camavinga, fino ad arrivare a conoscenze italiane come Giroud, Rabiot, Thuram, Theo Hernandez e Maignan. L'Olanda, in ogni caso, è pronta a prendersi la rivincita della doppia sconfitta patita durante le qualificazioni. La nazionale oranje, guidata dal selezionatore tecnico Ronald Koeman, potrà contare su una difesa rocciosa e d'esperienza composta da Van Dijk, De Ligt, Aké, Dumfries, Frimpong e De Vrij, oltre alla qualità del centrocampo fornita dall'atalantino Koopmeiners, dal milanista Reijnders e dall'ormai esperto seppur ancora giovane Frenkie De Jong. In attacco non ci sarà Zirkzee, fuori forma a causa di un infortunio patito nel finale di stagione. A farne le veci ci saranno i soliti Weghorst e Depay, oltre ai talentuosi e imprevedibili Xavi Simons, Gakpo, Brobbey e Bergwijn.

Le due incognite: Polonia e Austria

Coloro che daranno fastidio alle due favorite di questo gruppo saranno Polonia e Austria. I polacchi non hanno avuto un percorso semplice durante le qualificazioni ad Euro 2024 e, anzi, hanno dovuto faticare fino all'ultimo per conquistare lo slot che ora occupano nel girone D. La nazionale guidata da Michal Probierz ha battuto ai calci di rigore il Galles nella finale play-off e dovrebbe affidarsi al 3-5-2 che l'ha portata in Germania anche durante il torneo. Tra i pali ci sarà Szczesny della Juventus, mentre le redini della difesa saranno tirate da Bednarek e Kiwior, in un asse proveniente dalla Premier League. A centrocampo ci saranno delle conoscenze della Serie A come Zalewski e Zielinski, mentre l'attacco sarà retto dal navigato Robert Lewandowski, affiancato probabilmente dal veronese Swiderski. L'Austria di Ralf Rangnick lotterà per superare il turno e cercare l'approdo alla fase ad eliminazione diretta, proprio come accaduto ad Euro 2020, quando il sogno di andare avanti nella manifestazione venne spezzato dall'Italia. Non ci sarà il giocatore più rappresentativo, David Alaba, mentre figura tra i convocati il difensore del Bologna Stefan Posch. A metà campo i nomi più noti sono quelli di Laimer del Bayern Monaco, Seiwald del Lipsia e Grillitsch dell'Hoffenheim, oltre al pilastro Marcel Sabitzer. In attacco il titolare sarà Marko Arnautovic.

Il calendario del girone D

16 giugno: Polonia-Olanda (Amburgo, ore 15)

17 giugno: Austria-Francia (Dusseldorf, ore 21)

21 giugno: Polonia-Austria (Berlino, ore 18)

21 giugno: Olanda-Francia (Lipsia, ore 21)

25 giugno: Olanda-Austria (Berlino, ore 18)

25 giugno: Francia - Polonia (Dortmund, ore 18)