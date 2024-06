Girone A Euro 2024, il focus: Germania favorita, la Svizzera sogna il colpaccio

La Germania, la Svizzera, l'Ungheria e la Scozia. Sono queste le Nazionali che compongono il Girone A degli imminenti Europei. Ovviamente la candidata numero uno per chiudere davanti alle altre il raggruppamento è la selezione guidata da Julian Nagelsmann, che aprirà il torneo in occasione del match con la Scozia. I padroni di casa sono chiamati a ben figurare dopo le recenti delusioni fra Mondiali (due eliminazioni consecutive alla fase a gironi) ed Europei (tre anni fa fuori agli ottavi di finale per mano dell'Inghilterra), nonostante i dubbi sulla rosa non manchino, a cominciare dall'assenza di un numero 9 all'altezza del ruolo (Fullkrug dovrebbe essere il titolare), mentre a centrocampo siamo alle battute finali della carriera di Kroos, che vorrebbe salutare degnamente la Nazionale. Alle spalle della Germania, nei pronostici, troviamo la Svizzera, che a Euro 2020 si è spinta fino ai quarti di finale. La squadra di Murat Yakin sogna di ripetere l'impresa e per farlo si affiderà soprattutto ai suoi leader: l'interista Sommer fra i pali, Shaqiri e Xhaka. In avanti spazio al milanista Okafor. Occhio poi all'Ungheria di Marco Rossi, che affiderà buona parte delle proprie speranze al talento di Szoboszlai, centrocampista del Liverpool. Con il terzo posto potenzialmente sufficiente per volare agli ottavi di finale, anche la Scozia può ambire ad agguantare per la prima volta nella sua storia il pass per la fase ad eliminazione diretta. I calciatori più rappresentativi a disposizione del ct Steve Clarke? Il terzino Robertson del Liverpool e il centrocampista McTominay del Manchester United.

Le rose

La nazionale tedesca è tra le favorite di Euro 2024

Germania

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Difensori: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen)

Centrocampisti: Robert Andrich (Leverkusen), Emre Can (Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), İlkay Gündoğan (Barcelona), Pascal Gross (Brighton), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Leverkusen)

Attaccanti: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (Stuttgart)

Svizzera

Portieri: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Milan)

Difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz 05), Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg)

Centrocampisti: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC), Vincent Sierro (Toulouse), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco)

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (Milan), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Steven Zuber (AEK)

Ungheria

Portieri: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Péter Szappanos (Paks)

Difensori: Botond Balogh (Parma), Bendegúz Bolla (Servette), Endre Botka (Ferencváros), Márton Dárdai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehérvár), Miloš Kerkez (Bournemouth), Ádám Lang (Omonoia), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loïc Négo (Le Havre), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Centrocampisti: Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Mihály Kata (MTK Budapest), László Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), András Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland), Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Attaccanti: Martin Ádám (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Újpest), Kristofer Horváth (Kecskemét), Roland Sallai (Freiburg), Barnabás Varga (Ferencváros)

Scozia

Portieri: Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell)

Difensori: Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (Copenhagen), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad)

Centrocampisti: Stuart Armstrong (Southampton), James Forrest (Celtic), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United), Lewis Morgan (New York RB

Attaccanti: Ché Adams (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Tommy Conway (Bristol City), Lawrence Shankland (Hearts)

Il calendario

Prima giornata

Germania-Scozia: 14 giugno, ore 21, Allianz Arena di Monaco di Baviera;

Ungheria-Svizzera: 15 giugno, ore 15, RheinEnergieStadion di Colonia;

Seconda giornata

Germania-Ungheria: 19 giugno, ore 18, MHPArena di Stoccarda;

Scozia-Svizzera: 19 giugno, ore 21, RheinEnergieStadion di Colonia;

Terza giornata

Svizzera-Germania: 23 giugno, ore 21, Waldstadion di Francoforte;

Scozia-Ungheria: 23 giugno, ore 21, MHPArena di Stoccarda