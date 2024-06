Atalanta, grave infortunio per Scalvini: rottura del legamento crociato del ginocchio. Addio Europei

Bergamo, 2 giugno 2024 – Niente Europei per Giorgio Scalvini. L’infortunio occorso al 20enne difensore di Palazzolo a dieci minuti dal termine della partita casalinga di questo pomeriggio contro la Fiorentina si è rivelato, dopo una risonanza magnetica cui il giocatore è stato sottoposto in serata, più grave del previsto: una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il calciatore dell’Atalanta ovviamente non potrà rispondere alla convocazione del ct Luciano Spalletti e da domani insieme allo staff sanitario atalantino sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni clinico specialistiche per definire l’iter del recupero dall’infortunio, che potrebbe passare da una terapia conservativa ad una chirurgica. I tempi di recupero del 20enne talento nerazzurro sono tra prevedibilmente lunghi, tra i quattro e gli otto mesi. “La vita è fatta anche di questi stop, ne esci più maturo. In ogni caso è un giocatore giovanissimo, un ragazzo di vent’anni, per cui si rimetterà e tornerà più forte di prima e noi lo aspetteremo. Certo spiace vedere che si sia fatto male a venti minuti dall’Europeo”, ha commentato a riguardo il tecnico Gian Piero Gasperini.