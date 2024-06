La Nazionale di calcio Under 17 è campione d’Europa, il baby bomber Camarda nella storia

Limassol (Cipro), 5 giugno 2024 – I nostri ‘teen’ sul tetto d’Europa. Mentre l’Italia di Spalletti attende di scendere in campo (sabato 15 contro l’Albania), ci sono azzurri che hanno già scritto una pagina di storia. Sono i ragazzi della Nazionale Under 17, campioni europei dopo aver battuto stasera a Limassol il Portogallo per 3-0. Gol di Coletta dopo sette minuti, poi la doppietta di Francesco Camarda (16' e 50'), scuderia Milan, 16 anni appena compiuti, il più piccolo della formazione: ha segnato 4 reti in 4 partite.

Francesco Camarda gioca nel Milan (Epa)

La squadra di Massimiliano Favo ha compiuto l'impresa mai riuscita alle precedenti rappresentative, rompendo un tabù (l'Under 17 aveva giocato in passato tre finali, nel 2013, nel 2018 e nel 2019, tutte perse) . Un’iniezione di fiducia anche per i senior?

"Per la prima volta l'Italia scrive il suo nome nell'albo d'oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani – esulta il presidente della Figc Gabriele Gravina, che si congratula con la squadra e lo staff, “un’impresa storica, tutti bravissimi”.

La gioia della Nazionale Under 17, campione d'Europa 2024 (Ansa)

“Sento parlare spesso di modelli stranieri – ha commentato Gravina – ma dopo questo straordinario successo, l'argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell' Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano".

"Vincere sarebbe un sogno – diceva Camarda alla vigilia del match contro il Portogallo –. E’ tutto l’anno che lavoriamo per questa partita. Se sono riuscito a mettermi in mostra, il merito è dei miei compagni, che mi hanno messo in condizione di farlo”. Nessuno immaginava che l’Italia arrivasse fino a qui perché, “nella prima fase di qualificazione (in Emilia-Romagna, ndr), non siamo riusciti ad esprimerci al meglio, cosa che, per fortuna, abbiamo fatto sia nella fase élite che in questa fase finale”. Adesso il sogno è realtà.

Il match in breve

Parte forte l’Italia che la sblocca dopo solo 7 minuti grazie a Coletta: cross da sinistra di Cama sul secondo palo per l`inserimento e lo stacco, ovviamente vincente, del numero 7 azzurro. Passano circa 10 minuti dal vantaggio e Camarda si inventa la rete del raddoppio: il 16enne riceve palla in profondità sulla fascia sinistra, punta da Silva, entra in area accentrandosi e di destro batte Ferreira. Dopo la doccia fredda dei primi 15 minuti prova a reagire la squadra di Ct Santos con Quenda ma Pessina si fa trovare pronto bloccando il pallone e mantenendo la porta inviolata. Nella ripresa è ancora l’Italia a farla da padrone: imbucata di Mosconi per Camarda che, ancora una volta, si dimostra impeccabile. Controllo di destro in area, gol del 3-0 e l'inizio della festa degli azzurri.