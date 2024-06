Euro 2024, analisi della Svizzera di Yakin: giocatori, stella e precedenti agli Europei

La Svizzera è una delle 24 Nazionali protagoniste agli Europei di calcio 2024 e fa parte del Gruppo A con Ungheria, Scozia e Germania.

Dopo aver rappresentato il suo Paese a Euro 2004 come giocatore, Murat Yakin ora ha la possibilità di tornare al torneo come allenatore dopo aver impressionato a capo di varie squadre nel campionato svizzero. Yakin ha vinto due titoli di Lega svizzera con Basilea e ha anche acquisito esperienza all'estero durante un periodo nella squadra russa Spartak Mosca. Gli è stato assegnato l’incarico di CT della Svizzera nell'agosto 2021 e ha guidato la sua squadra agli ottavi di finale alla Coppa del Mondo 2022, venendo però eliminati dal Portogallo.

Portieri: Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter)

Difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg)

Centrocampisti: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Steven Zuber (AEK Athens)

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan)

Granit Xhaka, leader della Svizzera

Granit Xhaka: Nato a Basilea nel 1992, il centrocampista ha cominciato a giocare ad alti livelli proprio nel club della sua città natale. Partito dalle giovanili, è diventato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra nel luglio 2010, giocando anche con molta continuità nella seconda parte di stagione. La sua presenza in mezzo al campo si nota e dopo due anni viene acquistato dal Borussia Mönchengladbach, club tedesco che milita in Bundesliga. Trascorre tre stagioni in Germania, fino al trasferimento all’Arsenal, in Inghilterra, con i quali vince due FA Cup e due Supercoppe inglesi. In 6 stagioni con i “Gunners” la mediana del centrocampo è sempre nelle sue mani, un vero e proprio titolare inamovibile, anche in grado di realizzare qualche goal e assist. Nella stagione 2023/24 torna in Germania, al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, diventando anche lui uno degli eroi in grado di sfatare lo storico mito del “Neverkuser” vincendo il primo Meisterschale della storia del club tedesco e interrompendo il dominio del Bayern Monaco. Centrocampista roccioso, spesso è stato fortemente criticato per la sua irruenza nel recuperare palloni, è sempre in continuo movimento e questo gli permette di essere molto utile anche nella fase di pressing. Xhaka sarà dunque l’uomo chiave, oltre che capitano, nel centrocampo svizzero ai prossimi Euro 2024.

Euro precedenti: 5/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: quarti di finale (2020)

Euro 2020: quarti di finale