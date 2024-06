Euro 2024, focus Ungheria: l’allenatore è Marco Rossi, Szoboszlai la stella

La Nazionale ungherese fa parte del gruppo A, insieme a Germania, Scozia e Svizzera. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria della prima partita delle fasi a gironi.

Sommario

Vincitore della Coppa Italia con la Sampdoria durante la sua carriera da giocatore, l'allenatore italo-ungarese Marco Rossi è in carica dal 2018. Ha guidato gli ungheresi ad EURO 2020, dove la sua squadra ha registrato pareggi impressionanti contro Francia e Germania nonostante sia stata eliminata nella fase a gironi. Negli ultimi anni l'Ungheria ha costantemente sorpreso ed è rimasta imbattuta durante la qualificazione per Euro 2024.

Portieri: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Péter Szappanos (Paks)

Difensori: Botond Balogh (Parma), Bendegúz Bolla (Servette), Endre Botka (Ferencváros), Márton Dárdai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehérvár), Miloš Kerkez (Bournemouth), Ádám Lang (Omonoia), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loïc Négo (Le Havre), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Centrocampisti: Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Mihály Kata (MTK Budapest), László Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), András Schäfer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland), Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Attaccanti: Martin Ádám (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Újpest), Kristofer Horváth (Kecskemét), Roland Sallai (Freiburg), Barnabás Varga (Ferencváros))

Dominik Szoboszlai: Ungherese classe 2000, Szoboszlai è un centrocampista centrale in grado di spaziare in tutto il reparto offensivo, in particolare sulla trequarti di campo. Acquistato nel 2018 dal RB Salisburgo, ha giocato per tre stagioni nel club austriaco, per poi trasferirsi in Germania al Lipsia, l'altra squadra europea della Red Bull. Durante la sua esperienza in Bundesliga è stato tra i migliori centrocampisti, un punto di riferimento della squadra tedesca realizzando in due anni 12 goal e 16 assist. Le sue ottime prestazioni lo hanno portato al Liverpool di Jürgen Klopp, conquistando fin da subito una maglia da titolare e vincendo una Coppa di lega nel suo primo anno in Inghilterra. È senza dubbio il 24enne la stella della nazionale ungherese.

Euro precedenti: 4/16, più recente EURO 2020

Euro migliore: Terzo posto (1964)

Euro 2020: fase a gironi