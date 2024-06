Euro 2024, l’analisi del Portogallo: la stella è sempre Cristiano Ronaldo

Il Portogallo di Cristano Ronaldo, che ha vinto il trofeo nel 2016, partirà come testa di serie del girone F con Turchia, Repubblica Ceca e Georgia.

Roberto Martínez ha preso il comando della nazionale portoghese nel gennaio 2023 dopo aver precedentemente allenato la nazionale belga e squadre inglesi come lo Swansea City, il Wigan Athletic ed Everton. Lo spagnolo ha avuto un inizio impeccabile come CT del Portogallo, la sua squadra ha vinto tutte le dieci partite durante le qualificazioni.

Portieri: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma), José Sá (Wolves)

Difensori: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Mendes (Paris), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Wolves), António Silva (Benfica)

Centrocampisti: Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Neto (Wolves), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), João Palhinha (Fulham), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (Paris)Attaccanti: Francisco Conceição (Porto), João Félix (Barcelona), Diogo Jota (Liverpool), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (Paris), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Nonostante i 39 anni compiuti a febbraio, avere CR7 in squadra non può che essere un privilegio, come dimostrato nell’amichevole giocata tra Portogallo e Irlanda dove è stato autore di una bellissima doppietta. È vero che gioca in un campionato inferiore rispetto a quelli europei, ma durante l’ultima stagione all’Al Nassr ha comunque realizzato 35 gol e 11 assist in 31 partite giocate. Per 15 anni ha dominato il palcoscenico di quello che viene definito “il calcio che conta” insieme al rivale di sempre e ha realizzato quasi 900 gol tra club e Nazionale. Il 5 volte Pallone d’Oro è il giocatore con più partite giocate agli Europei di calcio, oltre ad essere anche il giocatore con il maggior numero di reti segnate nella competizione. Con Euro 2024 si appresta a giocare il suo 6º Europeo, vent’anni dopo il suo debutto nella competizione durante la partita Portogallo - Grecia di Euro 2004, persa 2-1 dalla nazionale portoghese, ma con la prima rete nel torneo del vincitore di 5 Champions League. Il Portogallo si presenta a questi Europei con una squadra piena di campioni e, senza dubbio, Cristiano Ronaldo ne fa parte anche a 39 anni.

Euro precedenti: 8/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: Vincitori (2016)

Euro 2020: Ottavi