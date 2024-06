La Georgia debutta agli Europei di calcio: l’analisi della squadra di Kvaratskhelia

Il gruppo F di Euro 2024 con Repubblica Ceca, Portogallo e Turchia è pronto a ospitare il primo storico Europeo della Georgia.

Willy Sagnol ha giocato come terzino destro per la Francia e ha vinto cinque titoli in Bundesliga come giocatore del Bayern Monaco prima di intraprendere la carriera da allenatore. Ha preso in carico l’Under-21 francese e il Bordeaux, per poi lavorare come assistente di Carlo Ancelotti quando quest’ultimo allenava il Bayern, ed è stato allenatore ad interim per una partita dopo la partenza dello stesso Ancelotti. È responsabile della Georgia dal 2021 e li ha portati a giocare i loro primi Campionati Europei in assoluto.

Portieri: Luka Gugeshashvili (Qarabağ), Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi), Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Difensori: Lasha Dvali (APOEL), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Otar Kakabadze (Cracovia), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood), Luka Lochoshvili (Cremonese), Jemal Tabidze (Panetolikos)

Centrocampisti: Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Giorgi Chakvetadze (Watford), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Levante), Nika Kvekveskiri (Lech Poznań), Saba Lobjanidze (Atlanta United), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Gabriel Sigua (Basel), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi)

Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Georges Mikautadze (Metz), Budu Zivzivadze (Karlsruhe)

Kvaratskhelia, stella della Georgia

Khvicha Kvaratskhelia: Partito dalla Dinamo Tblisi e lanciato dal FC Rustavi, Khvicha Kvaratskhelia è nato a Tblisi nel febbraio del 2001. A 19 anni viene acquistato dal Rubin Kazan, club russo, dove la giovane ala georgiana trascorre tre stagioni vincendo anche la Coppa di Russia. Si trasferisce nel marzo del 2022 alla Dinamo Batumi dove in 11 partite realizza 8 reti e 2 assist, ma solamente qualche mese dopo grazie al direttore sportivo Giuntoli e al presidente Aurelio De Laurentiis, Khvicha viene acquistato dal Napoli. L’impatto che il talento georgiano ha avuto con la serie A è devastante infatti, alla sua prima stagione, entra nel cuore dei tifosi grazie alla vittoria dello scudetto che la città di Napoli aspettava da 33 anni. Anche la Georgia si affida molto al talento del Napoli e, anche grazie a lui, la Nazionale è riuscita ad ottenere la sua prima storica qualificazione ad un Europeo.

Euro precedenti: N/A

Euro migliore: N/A

Euro 2020: non si è qualificato