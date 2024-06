Europei di calcio 2024, la Repubblica Ceca ai raggi X: tutti i segreti

A Euro 2024 la Repubblica Ceca fa parte del girone F insieme a Portogallo, Ucraina e Turchia.

Ex centrocampista cecoslovacco, la carriera da allenatore di Ivan Hašek lo ha portato in tutto il mondo e, oltre a gestire squadre di club in Francia, Giappone e Dubai, ha anche preso in carico le nazionali del Gabon e del Libano. Nominato nel gennaio di quest'anno, questo è il suo secondo periodo al timone della Repubblica Ceca, poiché ha supervisionato anche cinque partite nel 2009.

Portieri: Vítězslav Jaroš (Sturm Graz), Matěj Kovář (Leverkusen) Jindřich Staněk (Slavia Praha)

Difensori: Vladimír Coufal (West Ham), David Douděra (Slavia Praha), Robin Hranáč (Viktoria Plzeň), David Jurásek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)

Centrocampisti: Antonín Barák (Fiorentina), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Matěj Jurásek (Slavia Praha), Ondřej Lingr (Feyenoord), Lukáš Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Twente), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Viktoria Plzeň)

Attaccanti: Václav Černý (Wolfsburg), Tomáš Chorý (Viktoria Plzeň), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Adam Hložek (Leverkusen), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen)

Patrik Schick: Nato a Praga nel 1996, l’attaccante ceco è arrivato in Italia nell’estate del 2016 grazie alla Sampdoria. Nel suo primo anno in blucerchiato, Schick ha realizzato 11 goal in 32 partite mostrando un elevato tasso tecnico, in particolare con il goal contro il Crotone. Acquistato l’anno successivo dalla Roma, la carriera del ceco intraprende un percorso molto altalenante. In due stagioni con la maglia giallorossa non brilla, si sposta poi al RB Lipsia dove trova maggiore continuità e in 22 partite riesce a raggiungere la doppia cifra. Dopo solo una stagione si trasferisce al Bayer Leverkusen e se il primo anno mette a segno 9 reti in 29 partite giocate, la stagione successiva, 2021/22, realizza 24 centri in 27 partite giocate. Questa media così sorprendente si ferma nelle stagioni successive, ma i suoi 7 centri nella stagione 2023/24 sono state importantissime per conquistare il Meisterschale e mettere fine alla leggenda del “Neverkusen”.

Euro precedenti: 10*/16, più recente Euro 2020

Euro migliore: Vincitori (1976)**

Euro 2020: quarti di finale

*compresa la Cecoslovacchia

**come Cecoslovacchia