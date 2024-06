Dove vedere gli Europei di calcio 2024 in tv, le partite in diretta

Al via Euro 2024, manifestazione che, assieme alle Olimpiadi di Parigi, animerà un'estate ricca di sport. L'Italia di Luciano Spalletti parteciperà al torneo da campione in carica, avendo sollevato al cielo la coppa nel 2021, e dovrà provare a difendere il trono dagli assalti delle più quotate Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Portogallo. Il percorso verso la finale però sarà lungo e tortuoso e comincerà dalla fase a gironi, che esordirà il 14 giugno, esattamente un mese prima di quello che sarà l'ultimo atto che si svolgerà all'Olympiastadion di Berlino.

Al via gli Europei di calcio in Germania

I gironi di Euro 2024

GIRONE A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GIRONE B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GIRONE C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GIRONE D

Polonia

Olanda

Austria

Francia

GIRONE E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GIRONE F

Turchia

Georgia

Portogallo

Repubblica Ceca

Dove vedere Euro 2024

La manifestazione sarà visibile integralmente sui canali di Sky Sport, mentre la Rai trasmetterà in chiaro 31 partite, tra le quali tutte quelle dell'Italia. A seguire tutti i match e le piattaforme dove questi saranno visibili in tv.

Il palinsesto completo di Euro 2024

FASE A GIRONI

14 giugno Gruppo A: Germania - Scozia (Monaco, 21:00) SKY E RAI 1

15 giugno

A: Ungheria - Svizzera (Colonia, 15:00) SKY

B: Spagna - Croazia (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

B: Italia - Albania (Dortmund, 21:00) SKY E RAI 1

16 giugno

D: Polonia - Paesi Bassi (Amburgo, 15:00) SKY

C: Slovenia - Danimarca (Stoccarda, 18:00) SKY

C: Serbia - Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

17 giugno

E: Romania - Ucraina (Monaco, 15:00) SKY

E: Belgio - Slovacchia (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

D: Austria - Francia (Düsseldorf, 21:00) SKY E RAI 1

18 giugno

F: Turchia - Georgia (Dortmund, 18:00) SKY

F: Portogallo - Repubblica Ceca (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

19 giugno

B: Croazia - Albania (Amburgo, 15:00) SKY

A: Germania - Ungheria (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

A: Scozia - Svizzera (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

20 giugno

C: Slovenia - Serbia (Monaco, 15:00) SKY

C: Danimarca - Inghilterra (Francoforte, 18:00) SKY E RAI 2

B: Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

21 giugno

E: Slovacchia - Ucraina (Düsseldorf, 15:00) SKY

D: Polonia - Austria (Berlino, 18:00) SKY

D: Paesi Bassi - Francia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

22 giugno

F: Georgia - Repubblica Ceca (Amburgo, 15:00) SKY

F: Turchia - Portogallo (Dortmund, 18:00) SKY E RAI 2

E: Belgio - Romania (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

23 giugno

A: Svizzera - Germania (Francoforte, 21:00) SKY E RAI 1

A: Scozia - Ungheria (Stoccarda, 21:00) SKY

24 giugno

B: Croazia - Italia (Lipsia, 21:00) SKY E RAI 1

B: Albania - Spagna (Düsseldorf, 21:00) SKY

25 giugno

D: Paesi Bassi - Austria (Berlino, 18:00) SKY E RAI 2

D: Francia - Polonia (Dortmund, 18:00) SKY

C: Inghilterra - Slovenia (Colonia, 21:00) SKY E RAI 1

C: Danimarca - Serbia (Monaco, 21:00) SKY

26 giugno

E: Slovacchia - Romania (Francoforte, 18:00) SKY

E: Ucraina - Belgio (Stoccarda, 18:00) SKY E RAI 2

F: Repubblica Ceca - Turchia (Amburgo, 21:00) SKY

F: Georgia - Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00) SKY E RAI 1

OTTAVI DI FINALE

29 giugno

38 2A - 2B (Berlino 18:00)

37 1A - 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D - 2E (Dusseldorf 18:00)

41 1F - 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D - 2F (Lipsia), 21:00)

QUARTI DI FINALE 5 luglio

45 V39 - V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 - V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 - V38 (Dusseldorf, 18:00)

47 V43 - V44 (Berlino, 21:00)

SEMIFINALI

9 luglio

49 V45 - V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio

50 V47 - V48 (Dortmund, 21:00)

FINALE 14 luglio

V49 - V50 (Berlino, 21:00)

Gli stadi di Euro 2024

L'edizione degli Europei di quest'anno si disputerà totalmente in Germania, al contrario di quanto accaduto tre anni fa per Euro 2020, che fu una manifestazione itinerante. A seguire tutti gli impianti all'interno dei quali si disputeranno le partite del torneo:

Olympiastadion Berlin (Berlino, 71.000 posti)

Cologne Stadium (Colonia, 43.000 posti)

BVB Stadion Dortmund (Dortmund, 62.000 posti)

Dusseldorf Arena (Dusseldorf, 47.000 posti)

Frankfurt Arena (Francoforte, 47.000 posti)

Arena AufSchalke (Gelsenkirchen, 50.000 posti)

Volksparkstadion Hamburg (Amburgo, 49.000 posti)

Leipzig Stadium (Lipsia, 40.000 posti)

Allianz Arena (Monaco, 66.000 posti)

Stuttgart Arena (Stoccarda, 51.000 posti)